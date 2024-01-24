Toyota CEO’su Açıkladı: Elektrikli Araçların Pazar Payı Yüzde 30 Üstüne Çıkmaz!

Eski Toyota CEO'su Akio Toyoda, otomobil sektöründeki geleceğe dair yaptığı açıklamada, elektrikli araçların yalnızca pazarın yüzde 30'unu oluşturabileceğini belirtti. Toyoda, içten yanmalı motorlu araçların hala önemli bir rol oynayacağını ve temiz içten yanmalı motor teknolojilerinin geliştirilebileceğini savundu.

Elektrikli araçların pazar payının yüzde 30'u aşamayacağına söyleyen Toyoda, hibrit araçlar, yakıt hücreli elektrikli araçlar ve hidrojen motorlu araçların sektörün yüzde 70'ini oluşturacağını dile getirdi.

Bu açıklamalar, Toyoda'nın elektrikli araçların yanı sıra çeşitli teknolojilere odaklanarak sektörde dengeli bir yaklaşım benimsemeye vurgu yaptığını gösteriyor.

Daha önce 2024 üretim hedefini açıklayan Toyota, şimdi ise ucuz bir kompakt elektrikli otomobil modeli üretme konusundaki kapıyı kapattığını bildirdi. Japon üretici, parça tedarikçilerine gönderdiği bir bildiride, 2024 yılında küresel düzeyde toplamda 10,3 milyon araç üretmeyi hedeflediğini duyurdu.

Açıklamada, "Hedefe ulaşılması durumunda, bu Toyota'nın küresel çapta yıllık en yüksek araç üretimi olacak." ifadesi yer alıyor. Ancak, Toyota'nın şu anda düşük maliyetli bir kompakt elektrikli araç üzerinde çalışmadığı ve bunun ancak batarya maliyetlerinin önemli ölçüde düştüğü bir zamanda mümkün olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, gelecekteki elektrikli otomobil pazarının temelini oluşturması beklenen katı hal pil sistemleri konusunda Toyota'nın aktif olarak çalıştığına vurgu yapılıyor.

Otomobil devi Toyota, elektrikli otomobiller için 1.200 km menzil sunan katı hal pil teknolojisi üzerinde yoğun çalışmalar yürüttüğünü duyurdu. Ancak, Toyota henüz bu teknolojinin ve araçların piyasaya sürülme zamanı konusunda net bir açıklama yapmamıştır.

Şirket, "Katı hal pili temelli elektrikli araçlarımızı birkaç yıl içinde pazara sunmayı planlıyoruz." şeklinde bir açıklama yapmıştır. Söz konusu pilin sadece 10 dakikada doldurulabileceği belirtilmektedir.