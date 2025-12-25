Trafikte Bunu Yapanlar Yandı! Hapis Cezası Verilecek

11. Yargı Paketi, TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) kabul edilerek yasalaştı. Bununla birlikte pek çok düzenleme geçerli hâle geldi. Bunların arasında trafikte yol kesip arabaların hareket etmesinin önünde engel oluşturmak gibi tutumlarda bulunan kişilere yönelik hapis cezası yaptırımları da yer alıyor.

Trafikte Aracın Yolunu Kesenlere Hapis Cezası Uygulanacak

11. Yargı Paketi ile birlikte yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım araçlarının hareket edilmesini engelleyen ya da bu aracı hareket hâlindeyken durduran kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alacak. Bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişiler ise iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Bu düzenleme ayrıca deniz ya da demiryolu ulaşım araçlarının hareket etmesinin önünde engel oluşturanlara da üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilmesini mümkün hâle getirdi. Ayrıca hava ulaşım aracının hareketini engelleyenleri de ciddi bir ceza bekliyor.

Bir uçak ve benzeri hava ulaşım aracının kalkışının önünde engel oluşturan kişiler, beş yıldan on yıla kadar; bu aracı gitmesi gereken yerden başka bir yere götürenler ise yedi yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu suçların işlendiği sırada başka bir suçun işlenmesi durumunda ise ayrıca bu suçtan dolayı ceza verilecek.