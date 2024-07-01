Transformers Sevenlere Müjde: Eski Oyunlar Yakında Geri Dönüyor Olabilir!

Microsoft, 2022 yılında Activision Blizzard'ı satın aldığında oyuncular arasında Activision'ın bazı "eski" oyunlarına ikinci bir şans verileceğine dair artan bir umut vardı. Singularity, Guitar Hero ve Tony Hawk gibi markaların hepsi oyuncuların istek listelerinin bir parçasıydı ancak bu hayallerin başında Transformers'ın, özellikle de 2010 yılında başlayan War for Cybertron üçlemesinin geri dönüşü geliyordu ve şimdi bu dilekleri gerçeğe dönüşüyor gibi görünüyor.

İlk olarak Twitter'da bir Transformers hayran hesabı tarafından fark edildiği üzere bir dizi Transformers oyunu Steam'de listelendi. Şu anda satın alınabilir değiller ancak daha önce lisans endişeleri nedeniyle kaldırıldıktan sonra artık tekrardan ürün sayfalarına sahipler.

Eski Transformers Oyunları Yeniden Mağazalarda Göründü

ACTIVISION TRANSFORMERS GAMES RELISTED!



It has been observed that the Activision Transformers games have been relisted on Xbox stores and Steam.



They games ARE NOT available for purchase but the fact that the details are back up is VERY interesting.



Will they be released? pic.twitter.com/mPvzI3PELK — Is Transformers: One Trailer 2 out? (@TFHypeGuy) June 30, 2024

Yine de bunların yeni bir oyun ya da eski oyunların dönüşü olarak yorumlanması için henüz erken çünkü Transformers oyunları hakkında bazı çelişkili raporlar var.

Bazı kullanıcılar oyuncuların Xbox'ta önceki Transformers oyunlarına her zaman bakabildiklerini bildirirken, diğerleri bunu hiçbir zaman yapamadıklarını doğruluyor. Bu da potansiyel olarak bölge tabanlı bir sorun olduğu iddialarını çağrıştırıyor.

Her iki durumda da özellikle de oyunların geçmişte mağazalardan kaldırıldığı düşünüldüğünde, bu son derece ilgi çeken bir gelişme. Tüm bunların sonucunda yeni bir Transformers oyunu mu göreceğiz yoksa eski oyunlar artık yeniden satışa mı sunulacak, bunu yalnızca bekleyip görebileceğiz.

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