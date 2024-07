Transformers Sevenlere Müjde: Eski Oyunlar Yakında Geri Dönüyor Olabilir!

Microsoft, 2022 yılında Activision Blizzard'ı satın aldığında oyuncular arasında Activision'ın bazı "eski" oyunlarına ikinci bir şans verileceğine dair artan bir umut vardı. Singularity, Guitar Hero ve Tony Hawk gibi markaların hepsi oyuncuların istek listelerinin bir parçasıydı ancak bu hayallerin başında Transformers'ın, özellikle de 2010 yılında başlayan War for Cybertron üçlemesinin geri dönüşü geliyordu ve şimdi bu dilekleri gerçeğe dönüşüyor gibi görünüyor.

İlk olarak Twitter'da bir Transformers hayran hesabı tarafından fark edildiği üzere bir dizi Transformers oyunu Steam'de listelendi. Şu anda satın alınabilir değiller ancak daha önce lisans endişeleri nedeniyle kaldırıldıktan sonra artık tekrardan ürün sayfalarına sahipler.

ACTIVISION TRANSFORMERS GAMES RELISTED!



It has been observed that the Activision Transformers games have been relisted on Xbox stores and Steam.



They games ARE NOT available for purchase but the fact that the details are back up is VERY interesting.



Will they be released? pic.twitter.com/mPvzI3PELK