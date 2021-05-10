Transkript Belgesi E-Devlet Üzerinden Alınabilecek

Transkript belgesi e-Devlet aracılığı ile kolay bir şekilde alınabilecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan transkript belgelerinin internet ortamda alınabilmesine ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Transkript Belgesi E-Devlet Üzerinden Nasıl Alınır?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısını açın.

E-Devlet web sitesini ziyaret edin ve hesabınıza giriş yapın.

Ekranın üst kısmında yer alan arama kutusuna "Transkript Belgesi Sorgulama" yazın.

yazın. Açılan sayfa üzerinden "Belge oluştur" butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından belge oluşturulacaktır. Yazıcı aracılığı ile oluşturulan belgeyi çıkartabilirsiniz.

Üniversitelerde eğitim öğretim gören öğrenciler ya da üniversite mezunları transkript belgelerini almak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarına, Fakültelerine ya da Enstitülerine giderek transkript başvurusu yapması gerekiyordu. Belge, en erken bir ya da iki iş günü içerisinde edinebiliyordu. Bu süre, üniversitelerin altyapısına bağlı olarak değişiyordu.

YÖK'ün üniversiteler ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda transkript belgesinin dijital ortamda alınabilmesi mümkün hale geldi. Öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu resmi belgelerden bir tanesi olan transkript, artık üniversiteye gitmeden internet ortamında ücretsiz olarak alınabilecek.

Belgeler Türkçe ve İngilizce olarak temin edilebilecek. Çalışma, lisans ve lisansüstünde hali hazırda öğrenci olan ve mezun olacak öğrencileri kapsıyor. Öğrenciler artık internete bağlı oldukları her yerden e-Devlet aracılığı ile barkodlu ve kare kodlu (QR kod) transkript belgesi alabilecek.

Belgenin ibraz edildiği kurumlar ve kişiler, söz konusu belgenin kontrolünü yapabilmek için e-Devlet platformunda yer alan "Transkript Belgesi Doğrulama" hizmeti üzerinden gerçekleştirebilecek. Doğrulama işlemi barkod numarası ya da kare kod aracılığıyla yapılabilecek.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "YÖK’ün bu dijital hizmeti sayesinde transkript belgeleri e-devlet kapısı üzerinden 'Türkçe ve İngilizce' olarak ilk kez çift dilde de alınabilecek" ifadelerine yer verildi ve açıklamaya şu şekilde devam edildi: