Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak? Erdoğan'dan Açıklama!

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir süredir merak edilen soruya ilişkin oldukça önemli bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak Sorusuna Yanıt Geldi

Çok sayıda öğrenci, veli ve öğretmenin kafasında yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin birtakım sorular oluşmuştu. Sözcü'deki habere göre İstanbul’da 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programına video konferans aracılığı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu.

17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor fakat gerektiğinde şartları zorlamam pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Bizler ne yapıyoruz? Okullarımızla geleceğe yönelik güç kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak, tekrar derslerinize dönmek ve hocalarınızla bir arada olmaktır” sözlerini kullandı.

Türkiye’nin Koronavirüsteki Son Durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 7 Mayıs tarihinden itibaren toplam ağır hasta sayısı 3 bin 260 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 42 bin 465'e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 4 milyon 662 bin 328 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 3 bin 260 olduğu belirtildi.

7 MAyıs'ta vaka sayısı 20 bin 107, hasta sayısı 2 bin 210, vefat sayısı 278, iyileşen sayısı 35 bin 529 ve test sayısı ise 251 bin 194 olarak açıklandı.