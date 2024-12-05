Black Friday ve Cyber Monday Çılgınlığı Trendyol'a Yaradı

Trendyol, Kasım ayında düzenlediği Süper Alışveriş Günleri ve Efsane Günler kampanyalarıyla tam anlamıyla şov yaptı. Black Friday ve Cyber Monday kampanyalarının da ekmeğini yiyen şirket sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da oldukça ses getirmeyi başardı.

Trendyol uygulaması Kasım ayında tam 250 milyon yurt dışı trafiği aldı. 10 ülkede en çok indirilen uygulama haline geldi ve günlük 25 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Kampanya boyunca da 120 milyon ürün satışı gerçekleştirdi.

Bakü, Riyad ve Bükreş'in İlgisi Büyük

Türkiye’de en çok alışveriş yapılan şehirler Bursa, Antalya ve Kocaeli olurken yurt dışında Bakü, Riyad ve Bükreş başı çekti. En fazla talep moda kategorisinden gelirken, Körfez ülkelerinde tencere, Doğu Avrupa’da ev tekstili gibi ürünler dikkat çekti. Özellikle saklama kapları gibi pratik ürünler yurt dışında epey ilgi gördü.

Kısacası Trendyol kampanyaları Kasım ayındaki üstün başarının temelini attı ancak bu tek başına bir etken değildi. Trendyol'un iş ortaklarına sunduğu finansman, lojistik ve pazarlama desteklerinin de bu başarıda payı oldukça büyük.