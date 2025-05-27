E-Ticaret Devi, Ankara'ya Dev Bir Veri Merkezi Kuracak! İyi Güzel de Neden?

Geçtiğimiz haftalarda yemek sipariş platformunun satılması ile gündeme gelen Trendyol ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dev e-ticaret platformu veri altyapısını güçlendirmek amacıyla oldukça önemli bir adım attı.

Aktarılanlara göre şirket, veri merkezi geliştirme konusunda uzmanlığıyla tanınan Tarek Al Ashram’ın kurucusu olduğu Castle Investments ile iş birliğine giderek Ankara’da 48 megavat BT kapasiteli bir veri merkezi kurma kararı aldı.

Projenin Maliyeti Tam 500 Milyon Dolar

Yerel medyanın haberine göre, yeni veri merkezi projesinin ilk fazı için yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor. Beş bloktan oluşacak dev yapı, tamamlandığında yalnızca Türkiye’nin değil, Orta Doğu’nun da en büyük veri merkezlerinden biri olma hedefiyle yola çıkacak. Merkeze ait ilk bölümün 2026 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, merkezin tamamlandığında bölgedeki en modern ve yüksek kapasiteli veri merkezlerinden biri olacağını ifade ediyor.

Trendyol’un başarısının dünya standartlarında bir teknolojik altyapıya ve veri odaklı çözümlere dayandığını belirten Çetin, Ankara’da kurulacak yeni merkezin ise hızla büyüyen müşteri portföyüne sunulan hizmet kalitesini önemli ölçüde artıracağını dile getirdi.

Yeni veri merkezi kapasitesinin detaylarına da değinen Çağlayan Çetin, altyapının yüzde 40’ının Trendyol tarafından kullanılacağını, kalan yüzde 60’lık kısmın ise dış kullanıcılara açılacağını söyledi.

Trendyol Neden Veri Merkezine İhtiyaç Duyuyor?

Yatırım kararının ardındaki sebeplere de değinen Çetin, Türkiye’de dijital ekonominin hızla büyüdüğünü ve bu büyümeyle birlikte veri ihtiyacının da ciddi oranda arttığını ifade etti.

Ellerindeki verinin sağlıklı ve güvenli şekilde saklanabilmesi için güçlü bir altyapıya ihtiyaç duyduklarını, bu gereksinimlerin de onları bu yatırımı yapmaya yönlendiren temel unsurlar olduğunu sözlerine ekledi.

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