Trendyol Yemek'te Kendine Yorum Yazan Restoranlar Ortaya Çıktı!

Özellikle son dönemde giderek popülaritesini artıran ve Türkiye'nin en popüler yemek hizmetlerinden biri hâline gelen Trendyol'un yemek platformu Trendyol Yemek'te bugün çok ilginç bir gelişme yaşandı.

Trendyol Yemek'te normalde restoranlara yazılan yorumlarda hangi siparişlerin verildiği bilgisi yer almıyordu. Bugün itibari ile değiştirilen bu durumla birlikte artık her restoran yorumunda o restorandan neyin sipariş verildiği görülebiliyor.

Bu değişiklik sonrası pek çok restoranın kendilerinden yalnızca su sipariş ederek 5 yıldızlı yorumlar yazdıkları ortaya çıktı. Pek çoğumuzun bir restorandan yemek söylemeden önce yorumlarını baz aldığımız göz önüne alındığında bu elbette "Hangi restorana güveneceğiz?" sorusuna neden oluyor.

Trendyol Yemek'te Kendine Yorum Yazan Restoranlar

Durumun fark edilmesi üzerinde vatandaşlar sosyal medya üzerinden Ticaret Bakanlığı'nın bu verileri Trendyol'dan alıp bahsi geçen restoranlara ceza yazmasını istiyor. Bu durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şimdilik belirsiz ancak sonraki siparişlerde restoranların yorumlarının doğruluğu konusunda artık daha net bilgiye sahip olmak mümkün.

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