Trendyol, Doğa Dostu E-Ticaret Projesi ile Bir İlki Başaracak

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformu olan Trendyol, gelecek planlarına dair yaptığı açıklama ile gündeme geldi. ''Sürdürülebilir Etki Planı'' olarak nitelendirdiği raporunu yayınlayan şirket, Dünya'yı korumaya ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir gelecek sunmak için yapabileceklerini sıraladı.

Birçok farklı problem ve tehdit ile karşı karşıya kalan atmosfer için elinden geleni yapacak gibi görünen Trendyol, 2050 yılına kadar her alanda karbon nötr çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Trendyol Doğa ve Çevre Dostu Çalışmalara İmza Atacak

''Sürdürülebilir Etki Planı'' raporu, Türkiye'deki e-ticaret ekosistemi için bir ilk olacak. Amaca ulaşabilmek adına tüm detayları hesaba katan şirket, ambalaj yönetiminden toplumsal yatarımlara kadar her şeyi 2.000'den fazla paydaşı ile görüştü.

Yapılan görüşmelerde gelinen son nokta ise BM'nin (Birleşmiş Milletler), Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları raporundan faydalanılarak oluşturuldu. Trendyol'un konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kaybedecek zamanlarının olmadığına ve ambalaj kategorisinden çalışmalara başlanacağına vurgu yapılıyor.

2023 yılının sonuna kadar ambalajlardaki dönüştürülebilirlik oranını %70'e çıkarmayı, 2025 yılının sonuna kadar da tüm lojistik operasyon tesislerinin sıfır atık sertifikalı olmasını çalışma planlamalarına aldığı görülüyor.

2050 Yılına Kadar Sürdürülebilir Bir Etki Alanı Yaratılacak

Trendyol, aynı zamanda satışını yaptığı ürünler konusunda da sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlayacak. 2030 yılına gelindiğinde kendine ait ürünlerin %20'si, %100 sürdürülebilir malzemelerden üretilecek. Aynı zamanda bu ürünlerin imal edilmesine ortak olan tedarikçiler de bu sürece dahil olacak.

Tedarikçilerin tamamının çevresel, sosyal ve yönetim kriterlerine uygun olması da şirketin kriterleri arasında bulunacak. Yapılan açıklamalar doğrultusunda karbon nötr planlarının ilk hedefi 2040 olacak. Girişimlerin tamamlandıığı bu tarihten sonra da değer zincirlerinin de sürece dahlil olması ve hem Trendyol hem de tüm partnerlerin sıfır karbon dönemine geçişi 2050 yılına kadar tamamlanmış olacak.