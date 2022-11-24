Trendyol'un Yeni İndirim Özelliği "Arkadaşlarınla Al" Geliyor!

Kullanıcıların arkadaşlarıyla birlikte ürünlere daha indirimli erişmesini sağlayacak olan yeni "Arkadaşlarına Al" özelliği kullanıma sunuluyor. İşte detaylar!

Trendyol'un Yeni İndirim Özelliği "Arkadaşlarınla Al" Geliyor!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Türkiye'nin en popüler e-ticaret ve alışveriş platformlarından biri olan Trendyol, online alışverişe yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yeni bir indirim özelliği ile kullanıcıların arkadaşları ile birlikte ürünlere daha uygun şekilde erişip, beraber alışvereiş yapabilmelerini sağlamayı planlayan Trendyol, yeni bir alışveriş deneyimi için kollarını sıvamış durumda.

Trendyol, e-ticaret ekosistemine yenilik kazandırmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk defa hayata geçirilecek olan "Arkadaşlarınla Al" özelliği ile online alışverişler artık çok daha sosyal ve kullanışlı.

Trendyol'un Yeni "Arkadaşlarınla Al" Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Trendyol'un Yeni İndirim Özelliği "Arkadaşlarınla Al" Geliyor!

Yeni "Arkadaşlarınla Al" özelliği ile kullanıcılar, satıcıların belirlediği seçili ürünleri arkadaşlarıyla beraber daha indirimli bir şekilde satın alabilecek. Burada önemli nokta, Trendyol kullanıcılarının indirimden faydalanabilmesi için satıcılar tarafından belirlenen ürünü Arkadaşlarınla Al fiyatı ile sepete eklemesi veya arkadaşının paylaştığı linke tıklayarak ürünü satın alması gerekiyor. Bu ortak sepetin başlatılmasından itibaren 24 saat içerisinde seçili ortak kişiler tarafından satın alınması gerekiyor.

Bahsi geçen indirime sahip olmak için sepetteki ürünlerin satıcının belirlediği alıcı sayısına sahip olması gerekiyor. Trendyol'un bildirdiğine göre bu kullanıcı sayısı 2 ile 10 kişi arasında satıcı tarafından belirlenebilecek.

Peki siz Trendyol'un bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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