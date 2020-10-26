Trendyol Yemek Siparişi İşine Giriyor! İlk Görüntü Geldi

Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi olan Trendyol, yemek siparişi işine giriyor. Webrazzi'nin aktardığı habere göre, Trendyol mobil uygulamasına yemek siparişi verebilmek için bir alan entegre ediyor. Yemek sipariş alanı şu anda Trendyol'un Android uygulamasında görülüyor.

Trendyol Yemek Sipariş Özelliği ile Güncelleniyor!

Webrazzi'nin paylaştığı ekran görüntüsünde Trendyol'un Android uygulamasının üst kısmında "Trendyol Yemek Açıldı!" mesajı ile karşılaşılmakta. Ancak bu mesaja tıklandığında yemek sipariş alanına geçiş yapılamıyor.

Yine aktarılan bilgilere göre bu mesaj şu anda sadece Android uygulamasında çıkmakta. iOS ve web sitesinde çıkmıyor. Android uygulamada yer alan bilgiye göre yemek siparişleri 30 dakikada teslim edilecek ve bunun yanında 30 TL üzeri ilk 3 siparişe %30 indirim yapılacak.

Trendyol henüz yemek sipariş özelliği ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Yemek sipariş özelliğinin ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcıların kullanıma sunulması bekleniyor. Trendyol bakalım YemekSepeti'ne rakip olabilecek mi? Hep birlikte ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

Sizler Trendyol'un yemek siparişi işine giriyor olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Trendyol, YemekSepeti'ne rakip olabilir mi? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!