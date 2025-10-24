Honor'dan 108 MP Kameralı Telefon Geliyor! 7.500 mAh Bataryaya Sahip

Honor'un yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Magic 8 Lite olarak adlandırılan telefonun özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon, sahip olduğu dev batarya sayesinde tek şarjla bile uzun süre boyunca kullanılabilecek. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Honor Magic 8 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,79 inç

6,79 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 6 Gen 4

Snapdragon 6 Gen 4 RAM Seçenekleri: 8 GB ve 12 GB

8 GB ve 12 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera

108 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 7.500 mAh

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor Magic 8 Lite, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. 8 mm kalınlığında ve 189 gram ağırlığında olan Honor Magic 7 Lite'ta 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1224 x 2700 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Magic 8 Lite gücünü Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.3 GHz Cortex-A720s, üç adet 2.2 GHz Cortex-A720s ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520s olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Honor X9d 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor Magic 7 Lite'ta da aynı çözünürlüklerde kameralar tercih edilmişti.

161,9 x 76,1 x 7,76 mm boyutlarında ve 189 gram ağırlığında olan telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak. 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefonda 5G desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C bağlantı noktası yer alacak.

Honor Magic 8 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic 8 Lite'ın 2025 yılının son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Magic 8 Lite'ın tanıtım tarihine dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim. Honor Magic 8 serisi, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.