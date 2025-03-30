Japon Devleri Sarsılıyor: Ek Vergiler Hangi Markaları Vurdu?

Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir yasa onay aldı. Buna göre ithal yani ABD dışında üretilen otomobillerden ek vergi alınması yasası Trump tarafından onaylandı. Bu yasayla birlikte Trump yerli otomobil markalarını ve üreticilerini korumaya yönelik bir hamle yaptığını bildirdi. Peki bu yeni yasadan en çok etkilenen markalar hangileri? İşte konuyla ilgili detaylar...

Trump'ın Otomobildeki Ek Vergisi Japon Markalarını Korkutuyor!

Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez otomobilde ek vergi yasası onaylandı. Buna göre ABD dışında üretilen ve ülkeye ithal edilen otomobillerden artık yüzde 25 ek vergi alınacak. Bu yeni vergilendirme ile birlikte ABD kendi yerli markalarını ve üreticilerini koruma altına almayı hedefliyor. Bu noktada uzun zamandır Trump'a olan desteğiyle bilinen Elon Musk ve Tesla'nın en çok korunanlar arasında yer aldığını bildirebiliriz.

Dediğimiz gibi bu işin en çok kazananı Tesla oldu ancak ABD pazarı oldukça büyük ve farklı bir pazar. İşler Avrupa pazarındaki gibi yürümüyor. Araç boyutlarından motor hacimlerine kadar her şey devasa bir hale gelirken fiyatlar oldukça düşük seyrediyor. Bu durum zaten ABD'yi otomotiv pazarında ilginç kılan nokta. Zira Avrupa'nın en büyük markaları ABD pazarında tutunamazken çok ilginçtir kompakt otomobilleriyle bilinen bazı markalar ABD pazarında büyük söz sahibi.

Bu yeni ek vergi yasasıyla birlikte en çok etkilenen markalar arasında ilk sırada Japonlar geliyor. Zira Japon markaları için ABD pazarı oldukça önemli. Geçmiş yıllardaki seri üretim ve yalın üretim başarıları sayesinde ABD'nin kendi markalarını bile dize getirmeyi başaran Japonlar bu ek vergi ile birlikte pazarda düşüş yaşayabilirler. ABD'deki üretim tesislerinde aslında halkın en çok kullandığı modeller yerlilik oranları yüzde 70'lerin üzerinde üretiliyor.

Ancak spor modellerde işler değişiyor. Mazda Miata, Subaru BRZ, Toyota GR 86 ve GR Corolla modelleriyse ek vergilendirmeye takılıyor. Bu otomobiller ABD pazarında en çok alınıp-satılan spor otomobiller ve ek vergilendirme ile birlikte piyasalarında büyük bir değişim yaşanacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...