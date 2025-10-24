Trump, Beyaz Saray'da İnşaata Başladı: Teknoloji Devleri Ödüyor!

Beyaz Saray son dönemde yıkım videoları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Trump, Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nı yıkıp yerine büyük bir balo salonu inşa ediyor. ABD Başkanı Trump, 300 milyon dolarlık faturayı vergi mükelleflerinin ödemeyeceğini ve kendisi de dahil olmak üzere özel bağışçıların faturayı ödeyeceğini söylemişti.

Beyaz Saray'ın Perşembe günü yayınladığı bağışçı listesine baktığımızda, büyük teknoloji şirketlerinin bu inşaatın büyük bir kısmını finanse edeceğini görüyoruz.

Beyaz Saray’da Şantiye Dönemi: Teknoloji Devlerinden Milyonlarca Dolar!

Amazon, Apple, Google, Meta ve Microsoft gibi ülkenin en büyük teknoloji şirketlerinden bazıları listede öne çıkıyor. Ancak hangisinin ne kadar bağış yapacağına dair herhangi bir detay paylaşılmıyor.

YouTube, Trump’ın 2021’de açtığı bir davayı sonlandırmak için yapılan tartışmalı bir uzlaşma kapsamında projeye 20 milyon dolardan fazla ödeme yapmayı zaten kabul etmiş durumda.

Şirketler Trump’ın “kâr amacı gütmeyen” kuruluşlarına da önemli bağışlarda bulunuyor. Kripto sektörü de listede güçlü bir şekilde temsil ediliyor: Ripple, Tether America, Coinbase ve Winklevoss bağışçılar arasında yer alıyor. Lockheed Martin, Comcast, T-Mobile ve Palantir gibi savunma ve telekom devleri de listede yer alıyor.

Özetleyecek olursak şu anda Beyaz Saray'da devam eden inşaat teknoloji şirketleri tarafından finanse ediliyor.