YouTube Trump’a 24,5 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek! Peki Neden?

Teknoloji devleri ile siyasetin yolları kesiştiğinde ortaya büyük tartışmalar çıkabiliyor. Özellikle sosyal medya platformlarının aldığı kararlar yalnızca kullanıcıları değil dünya gündemini de etkileyebiliyor. Bu noktada YouTube'un geçtiğimiz yıllarda aldığı Donald Trump kararının sonucu belli oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Dört Yıl Süren Kriz Tazminat İle Bitti!

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın YouTube hesabı 6 Ocak 2021’de yaşanan kongre baskınının ardından askıya alınmıştı. Bu karar uzun süre tartışma konusu olurken Trump cephesi ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini savunmuştu. Dava süreci yıllar boyunca devam etti ve sonunda YouTube’un 24,5 milyon dolar ödemeyi kabul etmesiyle noktalandı.

Bu paranın büyük kısmı Trump’ın seçtiği bir vakfa aktarılacak ve Beyaz Saray çevresinde planlanan balo salonu projesinde kullanılacak. Geriye kalan tutar ise davaya ortak olan American Conservative Union ve yazar Naomi Wolf gibi isimler arasında paylaştırılacak.

YouTube cephesi anlaşmanın bir suç kabulü anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Şirket içerik politikalarının aynı şekilde uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalarda platform o dönem yayınlanan içeriklerin kendi içerik politikaları ile uyuşmadığını bu sebeple böyle bir kararın alındığını bildirdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...