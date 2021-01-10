Trump Destekçilerinin Kullandığı Uygulama App Store’dan Kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump destekçilerinin kullandığı uygulama, Apple’ın uygulama mağazası olan App Store’dan kaldırıldı. Apple, büyük sosyal medya platformlarının aksine daha küçük bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılan sosyal medya platformuna uygulama mağazasına uyarı niteliğinde önemli bir mesaj göndermişti.

Trump Destekçilerinin Kullandığı Uygulama Neden Kaldırıldı?

Apple, sosyal medya uygulamasının Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası’nda yaşananların öncesinde ve sonrasında insanların platformu birbirlerini şiddete teşvik etmek için kullanmasından ötürü Parler’ı App Store’dan kaldırma kararı verdi.

Şirket, uygulamanın neden kaldırıldığına ilişkin cumartesi akşamında yaptığı açıklamada, “Her zaman farklı bakış açılarını destekledik ancak platformumuzda şiddet, tehdit ve yasa dışı faaliyetlere yer yok. Parler, insanların güvenliğine yönelik bu tehditlerin daha da çoğalmasını engellemek için yeterli önlem almadı. Parler’ı bu sorunları çözene kadar App Store’dan kaldırdık” ifadelerini kullandı.

BuzzFeed News tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple cuma günü Parler’a politikalara aykırı içeriği kaldırmasını ve ilerleyen günlerde bu tür içerikleri nasıl kontrol edeceğine dair bir plan sunmasını talep etmişti. Apple, Parler’a istenenleri yerine getirmesi için 24 saatinin olduğunu aksi takdirde uygulamasının App Store üzerinden artık erişilemez hale geleceğini söylemişti.

Parler, bazı planlarını App Store’a sunmuştu ancak Apple’ın Parler’a gönderdiği açıklamaya göre sunulan planlar Apple’ın uygulamayı kaldırmaması için yeterli değildi. Şirket de sonuç olarak Parler’ın tehlikeli ve yasa dışı içeriklerin yayılmasını engellemek için uyguladığı yöntemlerin yetersiz olduğu düşüncesine vardı. Şirketin ifadelerine göre gözle görülür bir değişim meydana gelmediği sürece uygulamanın App Store’a dönmesi mümkün olmayacak.

Uygulamanın App Store’dan kaldırılması üzerine uygulamanın geliştiricilerine şu açıklama gönderildi: