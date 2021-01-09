Trump Destekçilerinin Kullandığı Uygulama Play Store’dan Kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump destekçilerinin kullandığı uygulama, Google’ın uygulama mağazası Play Store’dan kaldırıldı. Google, Twitter gibi sosyal ağlardan daha küçük bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılan sosyal medya platformuna uygulama mağazasının politikalarına uyacak bir şekilde düzenlemesi için platformun yöneticilerine 24 saatlik bir süre tanımıştı.

Trump Destekçilerinin Kullandığı Uygulama Parler Neden Kaldırıldı?

Axios’tan Ashley Gold tarafından paylaşılan bilgilere göre Google Play Store’dan Parler isimli sosyal medya uygulaması kaldırıldı. The Verge ise uygulamanın Play Store’dan neden kaldırıldığı ile ilgili ayrıntılı olarak bilgilenmek için Google Play temsilcisi ile iletişime geçti. Temsilci tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Google Play Store’da kullanıcıları güvende tutmak için uyguladığımız politikalarımız, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin görüntülenmesine yardımcı olan uygulamaların denetleme politikalarına ve şiddeti teşvik eden gönderileri kaldıran yaptırımlara sahip olmasını gerektiriyor. Tüm geliştiriciler bu şartları kabul ediyor. Parler’a ise geçtiğimiz aylarda hatırlatmada bulunduk. ABD’de devam eden kışkırtmanın Parler uygulamasında devam ettiğinin farkındayız. İçerik politikaları hakkında anlaşılabilir tartışmalar olabileceğini ve uygulamaların tüm ihlal edici içeriği hemen kaldırmasının zor olabileceğini biliyoruz ancak bir uygulamayı Google Play’de yer almasına izin vermemiz için uygulamanın önemli denetimler yapmasını zorunlu kılmamız gerekiyor.”

Parler ile iletişime geçmeye çalışan The Verge’le henüz sosyal medya platformunun temsilcilerinden kimse irtibata geçilmedi.

Parler Nedir, Nasıl Bir Sosyal Medya Platformudur?

Parler tıpkı Twitter ve Facebook gibi bir sosyal medya uygulamasıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanını destekleyen kişiler tarafından özellikle 6 Ocak’ta kullanılan uygulamanın tanıtım sayfasında şu ifadelere yer veriliyor:

“Parler, topluluk üyelerinin haklarını ve mahremiyetini korur. Farklı yaşam deneyimleri olan insanlara ve toplumun her kesimine eşit muamelede bulunan bir platformdur ve iletişim kurmalarına yardımcı olmak için buradadır. Parler, insanların güvenlik, mahremiyet ve ifade özgürlüğüne sahip olduğuna inanmaktadır. Tüm kişisel veriler gizli tutulur ve üçüncü şahıslara kesinlikle satılmaz.”

Parler, kullanıcılarına platformu kendi deneyimlerine göre özelleştirme şansı verir. Örneğin takip ettiğiniz kişilere göre hesabınızın akışında en sevdiğiniz tanınmış kişileri, markaları, ailenizi ve arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Hizmete sunulan araç setini kullanarak kendi akışınızı kontrol edebilirsiniz. Twitter’da olduğu gibi burada da bazı kelimeleri filtreleyebilir ve o kelimenin kullanıldığı gönderilerin önünüze düşmesini engelleyebilirsiniz.

Parler, Twitter gibi platformlara kıyasla çok daha küçük bir platform olduğundan kullanıcılara güncellemelerle ilgili özel olarak bilgilendirme gibi seçenekler sağlar. Bir kullanıcı olarak haberler, duyurular ve ipuçları dahil olmak üzere son gelişmelerden haberdar olmak için bu seçeneği etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca platformun iyileşmesini sağlamak için geri bildirimde bulunabilirsiniz.