Trump Kendi Kurduğu Platformda Tek Gönderiyle Hayatını Bitirdi

Adı "Epstein Dosyası" skandallarıyla anılan ABD Başkanı Donald Trump, söylentileri yalanlamak isterken kendi seçmeninden oldu. Kendi platformu Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımda Jeffrey Epstein belgelerine dair söylentilere güya açıklık getirmek istedi, ama işler beklediği gibi gitmedi.

Trump, gönderisinde bir çağrıda bulundu ve artık bu dosyayla ilgilenmemek gerektiğini, bunun zaman kaybı olduğunu savundu. Sadık seçmen kitlesi bile bu açıklamaya ağır tepki gösterdi.

Bazıları "Bu açıklama seni destekleyen birçok kişiyi kaybettirecek." dedi. Ona oy veren sadık kesim ise "Sana güvenmeye devam edeceğim ama artık eskisi gibi değil." şeklinde yorumlar yaptı.

"Dünya Bizi Konuşuyorken Epstein Dosyasını Bırakalım Artık"

Trump, gönderisinde şu ifadeleri kullanınca topun altına gitti:

Dünyanın konuştuğu mükemmel bir yönetimimiz var. Bazı benciller, artık kimsenin umrunda olmayan Jeffrey Epstein'ı öne sürerek bunu gölgelemeye çalışıyor. Böyle şeylerle vakit öldürmeyelim artık.

2024 seçim kampanyası boyunca Trump ve dönemin Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'ın "müşteri listesine" ulaştıklarını ve bunları açıklayacaklarını defalarca söylemişti. Hatta Bondi, listenin güya masada durduğunu bile söyledi. Trump'ın sadık kitlesi de bu detayı vurgulamaktan geri durmadı. "Bondi başka sen başka konuşuyorsun" diyenlerin sayısı çok fazlaydı. İnsanlar artık bu konuda sessiz kalmayacaklarını açıkça belirttiler.

Elon Musk'tan Epstein Dosyası Talebi

Daha önce X'te paylaşım yapan ünlü milyarder Elon Musk'ın Trump ile arası bozuldu. Halbuki seçimlerde onun en büyük destekçisiydi. Musk, paylaşımlarında Epstein dosyaları içinde Trump'ın bizzat yer aldığını söylemiş, ardından söz konusu tweet'leri kaldırmıştı. Şimdi yeni bir gönderi paylaşarak "Söz verdin, sözünü tut da dosyaları açıkla" çağrısında bulundu.

Seriously.



He said “Epstein” half a dozen times while telling everyone to stop talking about Epstein.



Just release the files as promised. — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2025

Jeffrey Epstein Dosyalarında Kimlerin Adı Geçiyor?

Trump'ın halı altına süpürmeye çalıştığı Epstein dosyası; çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklandıktan kısa bir süre sonra 2019'da hücresinde ölü bulunmasını kapsıyor. Olaya intihar gözüyle bakılsa da insanlar nezdinde bu bir susturma operasyonuydu. Epstein'ın siyasetten iş dünyasına kadar sayısız isimle ilgili bilgi sahibi olduğu söyleniyordu. Belgelerin bir kısmı kısıtlı olarak 2024'te kamuya açıldı.

Dosyada Prens Andrews, Elon Musk, Bill Gates ve Donald Trump gibi isimler yer aldı.Trump, Epstein ile geçmişte sosyal etkinliklerde defalarca aynı karede görülmüştü. İkilinin oldukça yakın olduğu biliniyor olsa da Trump hakkında kesin bir kanıt henüz bulunmadı. Bulunduysa da kamuya sunulmadı.