Trump Kendi Kurduğu Platformda Tek Gönderiyle Hayatını Bitirdi

Adı "Epstein Dosyası" skandallarıyla anılan ABD Başkanı Donald Trump, söylentileri yalanlamak isterken kendi seçmeninden oldu. Kendi platformu Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımda Jeffrey Epstein belgelerine dair söylentilere güya açıklık getirmek istedi, ama işler beklediği gibi gitmedi.

Trump, gönderisinde bir çağrıda bulundu ve artık bu dosyayla ilgilenmemek gerektiğini, bunun zaman kaybı olduğunu savundu. Sadık seçmen kitlesi bile bu açıklamaya ağır tepki gösterdi.

Bazıları "Bu açıklama seni destekleyen birçok kişiyi kaybettirecek." dedi. Ona oy veren sadık kesim ise "Sana güvenmeye devam edeceğim ama artık eskisi gibi değil." şeklinde yorumlar yaptı.

Trump, gönderisinde şu ifadeleri kullanınca topun altına gitti:

2024 seçim kampanyası boyunca Trump ve dönemin Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'ın "müşteri listesine" ulaştıklarını ve bunları açıklayacaklarını defalarca söylemişti. Hatta Bondi, listenin güya masada durduğunu bile söyledi. Trump'ın sadık kitlesi de bu detayı vurgulamaktan geri durmadı. "Bondi başka sen başka konuşuyorsun" diyenlerin sayısı çok fazlaydı. İnsanlar artık bu konuda sessiz kalmayacaklarını açıkça belirttiler.

Daha önce X'te paylaşım yapan ünlü milyarder Elon Musk'ın Trump ile arası bozuldu. Halbuki seçimlerde onun en büyük destekçisiydi. Musk, paylaşımlarında Epstein dosyaları içinde Trump'ın bizzat yer aldığını söylemiş, ardından söz konusu tweet'leri kaldırmıştı. Şimdi yeni bir gönderi paylaşarak "Söz verdin, sözünü tut da dosyaları açıkla" çağrısında bulundu.

Seriously.



He said “Epstein” half a dozen times while telling everyone to stop talking about Epstein.



Just release the files as promised.