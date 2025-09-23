Trump Yine Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Ağrı Kesiciler İçin Beklenmedik Açıklama

Tıp dünyasında tartışma konusu olan bir olay yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce Beyaz Saray'daki basın toplantısında yaptığı açıklamada ağrı kesicilerin otizme sebep olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından tıp dünyasında gündem değişti. Peki bilim insanları bu açıklamaya ne diyor? İşte ayrıntılar...

Trump: Tylenol Ağrı Kesici Otizme Sebep Oluyor

Trump, ABD Sağlık Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında otizmi hamilelikte kullanılan Tylenol (Parasetamol) ve çocukluk döneminde yapılan aşılarla ilişkilendirdi. Hamile kadınlara bu ağrı kesiciyi kullanmamalarını, çocuklara da aşıların erken yapılmamasını tavsiye etti. Ancak bu sözleri dile getirirken doktor olmadığını da ekledi.

Tıp dünyasından ise açıklamalara anında sert tepki geldi. Amerikan Pediatri Akademisi ve Kadın Doğum Uzmanları Koleji, Tylenol’un otizme yol açtığını gösteren herhangi bir bilimsel kanıt olmadığını duyurdu. İngiltere’deki sağlık kuruşları da aynı yönde açıklama yaparak parasetamolün güvenli olduğunu belirtti.

İlacın üreticisi Kenvue de Trump’ın otizm iddialarını reddetti ve Tylenol’un güvenle kullanılabileceğini açıkladı. Şirketin hisseleri açıklamalar sonrası yüzde 7’den fazla düşse de kısa süre içinde yüzde 5 oranında geri yükseldi.

Aslına bakacak olursak ABD Başkanının başlattığı tartışma yeni değil. 2024’te İsveç’te yapılan ve 2,5 milyon çocuğu kapsayan büyük bir araştırmada Tylenol kullanımıyla otizm arasında nedensel bir bağ bulunmadığı gösterilmişti. 2025’te yayımlanan ve 46 çalışmayı bir araya getiren analizde ise yalnızca “ilişki olabileceği” ihtimali dile getirildi. Yani bugüne kadar Tylenol’un otizme neden olduğunu kanıtlayan kesin bir bilimsel bulgu yok.

Başkan, Aşılar İçin de Açıklama Yaptı

Trump’ın sözleri sadece Tylenol’le sınırlı kalmadı. Aşıları da hedef alan Başkan, hepatit B aşısının doğumdan hemen sonra değil, 12 yaşından sonra yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca MMR aşısının (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) üç ayrı doz halinde uygulanmasını önerdi. Bu görüşler ise aşıların güvenli ve milyonlarca hayat kurtardığını ortaya koyan çok sayıda bilimsel çalışmayla zıt.

Trump, geçmişte de dünyayı şaşkına çeviren ve bilimsel temeli olmayan açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Bu nedenle sosyal medyada sık sık “insanlarla dalga geçiyor” yorumları yapılmıştı. Şimdi Tylenol ve otizm hakkındaki sözleri de birçok kişi tarafından aynı şekilde ciddiyetten uzak olarak değerlendiriliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.