iPhone 18 Serisi İçin Üzen İddia: Bu Sefer Böbrek de Yetmeyecek!

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, artan üretim maliyetlerini teknoloji devlerine yansıtmaya hazırlanıyor. Bu durum başta Apple olmak üzere pek çok markanın donanım giderlerinin yükselmesi ve akıllı telefon fiyatlarının yeniden şekillenmesi anlamına geliyor. İşte ayrıntılar...

iPhone'ların Üretim Maliyeti Artacak

TSMC’nin 2026’dan itibaren gelişmiş çip üretim süreçlerinde yeni bir fiyat listesine geçeceği iddia ediliyor. Öyle ki şirketin 5 nanometrenin altındak üretimlerde müşterilerine yüzde 8 ila 10 arasında bir zam yapmayı planladığı ve bu konuda firmaları bilgilendirmeye başladığı belirtiliyor.

Bu artış Apple’ın iPhone’larda kullandığı A16’dan A19’a kadar tüm işlemcileri ve Mac ile iPad’lerde yer alan M3, M4 ve M5 çiplerini doğrudan etkileyecek. Fiyat artışının en dikkat çekici kısmı ise 2026’da iPhone 18 serisine güç vermesi beklenen, 2 nanometre fabrikasyon sürecinden geçecek yeni nesil A20 çipiyle ilgili.

İddialara göre bu işlemci önceki nesillere kıyasla en az yüzde 50 daha pahalı olacak. Bazı kaynaklar seri üretime geçildiğinde çipin fiyatının 280 dolara kadar çıkabileceğini öne sürüyor. Bu rakam şu an için en uç beklenti olsa da maliyet artışının ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

Kıyaslama yapmak gerekirse bir önceki nesil A18 işlemcisinin maliyeti yaklaşık 45 dolar seviyesindeydi. 799 dolarlık iPhone modelinin toplam donanım maliyeti ise 416 dolar civarında hesaplanmış ve işlemcinin bu maliyet içindeki payı yüzde 10’un altında kalmıştı.

Apple A20, iPhone 18 Serisinin Tamamına Güç Vermeyebilir

TSMC'nin geçiş yapacağı fiyat politikası nedeniyle Apple’ın A20 işlemcisini tüm iPhone 18 modellerinde kullanmayabileceği düşünülüyor. Öyle ki yeni çipin yalnızca iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max gibi serinin en pahalı cihazlarına özel tutulması tutulması muhtemel. Bununla birlikte beklenenden daha yüksek bir fiyat listesiyle de karşılaşabiliriz. Bu konuyla ilgili önümüzdeki dönemlerde yeni bilgiler gelebilir.

