Efsane Rol Yapma Oyunu Steam'e Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

MiHoYo tarafından geliştirilen ve yayınlanan, özellikle de mobil platformlarda son derece popüler olan rol yapma oyunu Zenless Zone Zero'nun Steam'e geleceği açıklandı. Oyun şu an çok sayıda platformda yer alıyor. Steam'e de eklendikten sonra bulunmadığı bir platformdan söz edilemeyecek gibi görünüyor.

Zenless Zone Zero Steam'e Ne Zaman Gelecek?

Zenless Zone Zero, 2026 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan, Mayıs ve Haziran) Steam'e eklenecek. Oyun tıpkı diğer platformlarda olduğu gibi oynaması ücretsiz bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Şu anda Epic Games, Play Store, App Store, Xbox ve PlayStation mağazalarında yer aldığını da ayrıca not düşelim. Bunların arasına Steam de eklenince bütün önemli platformlarda yer aldığı söylenebilecek.

Zenless Zone Zero Nasıl Bir Oyun?

Anime oyunları arasında konumlanan Zenless Zone Zero, üç karakterle ilerlediğimiz bir oyun. Bu karakterler arasında geçiş yapmak mümkün. Her karakterde farklı saldırı tipleri uygulanabiliyor. Benzer şekilde yetenekler de farklılık gösterebiliyor. Bunları doğru şekilde kullanarak düşmanları alt edebiliyor, saldırılardan da kaçabiliyorsunuz.

Oyunun çok hızlı bir temposu bulunuyor. Görsel açıdan da epey zengin bir deneyim sunduğunu söylenebilir ama gelgelelim, kolay bir oynanış bekleyenler için pek ideal olmayabilir. Öyle ki bazı karakterlerde ustalaşmak oldukça zaman alabiliyor. Her karakterde sadece bir tuşa basarak tüm düşmanları alt edemiyorsunuz. Bunun için biraz vakit ayırmaya ihtiyacınız oluyor. Eğer bu sizin için önemli bir detay değilse elbette ki Zenless Zone Zero'yu denemek isteyebilirsiniz.

Zenless Zone Zero'nun Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: i5 Intel Core (7. nesil)

i5 Intel Core (7. nesil) RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX970

NVIDIA GeForce GTX970 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Zenless Zone Zero'nun Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: i7 Intel Core (10. nesil)

i7 Intel Core (10. nesil) RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX1660

NVIDIA GeForce GTX1660 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Zenless Zone Zero, mobilde en sevdiğim oyunlardan biri olabilir. Hatta Playerauctions'ın verilerine göre son 7 gün içinde 1 milyon 147 bin oyuncuya ulaşmış durumda. Bu sadece bir platform için geçerli. iOS, Xbox, PlayStation ve PC daha hesaba katılmadı. Oyunun Steam'e gelecek olmasıyla beraber oyunun bu popülaritesinin daha da artacağını tahmin etmek zor değil.