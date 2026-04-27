Windows 11'e Baş Ağrısına Birebir Özellik Geliyor! Testlere Başlandı

Microsoft, Windows 11 için düzenli olarak yeni özellikler test ediyor. İlerleyen güncellemelerde pek çok özelliği kullanıma sunacak olan şirket, şimdi de baş ağrısı, göz yorgunluğu, stres ve benzeri sorunları göz önünde bulundurarak önemli bir özellik geliştiriyor. Bu özellik, mevcut gece ışığı özelliği ile benzer çalışacak ama çok daha kapsamlı olacak.

Windows 11'e Hangi Özellik Eklenecek?

Windows 11'e ekran tonu özelliği eklenecek. Ekran görüntüsüne göre bu yeni özellik, Windows + I ile açabileceğiniz ayarlar bölümünün sonlarında konumlanan "Erişilebilirlik" kısmında yer alacak. Size birkaç renk tonu sunulacak, özelleştirmelerinizi yapıp dilediğiniz ekran tonuna geçiş yapabileceksiniz. Her bir filtre farklı amaca hitap edecek.

Hazır tonlardan biri olan calm amber yani solgun kehribar rengi özellikle günün büyük bir kısmını ekran karşısına geçirenlere hitap edecek. Pembe ton, migren ataklarını azaltmaya yardımcı olacak. Öte yandan açık sarı ton, stresi azaltıp daha iyi okuma yapılmasını mümkün kılacak. Açık yeşil, ışık hassasiyeti olanlar tarafından tercih edilebilecek bir tonken gri rengin ise siyah ve beyaz kontrastın yol açtığı keskinlikten yorulanlara yardımcı olması bekleniyor.

Windows 11'in Ekran Tonu Özelliği Başka Hangi Seçenekler İçerecek?

Microsoft, işletim sistemine eklemeyi planladığı bu yeni özelliği son derece kapsamlı şekilde geliştiriyor. Öyle ki sadece görseldeki 6 renk seçeneği ile sınırlı kalmayacaksınız. Özel ton seçeneğini kullanarak kendiniz de bir renk belirleyebileceksiniz. Ayrıca filtrenin ne kadar güçlü olacağını da yine belirleyecek olan sizsiniz.

Windows 11'in Ekran Tonu Özelliğinin Dezavantajı Olacak mı?

Windows 11'in yeni ekran tonu özelliğinin görme yetisine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmayacak ancak günlük çalışma biçiminize göre değerlendirmek gerekirse elbette dezavantajı olabilir. Örneğin grafik tasarım veya video düzenleme ile ilgileniyorsanız bu ekran tonları yüzünden yanılabilir ve hatalı işlemler yapabilirsiniz. O yüzden bu tür işler üzerinde çalışırken filtreyi kapatmak gerekecektir.

Windows 11'in Ekran Tonu Özelliği Ne Zaman Sunulacak?

Windows 11'in ekran tonu özelliği şu an Microsoft tarafından test ediliyor. Bu süreç sona erdikten sonra eğer herhangi bir aksilik olmazsa yeni özellik kademeli olarak genel kullanıma açılmaya başlanacaktır. Yani Türkiye'dekiler de dahil olmak üzere bütün Windows 11 kullanıcıları yeni özellikten faydalanabilecektir.

Editörün Yorumu

Microsoft'un üzerinde çalıştığı bu ekran tonlarının geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından benimseneceğini düşünüyorum. Elbette ki asıl sorunu mavi ışık olanlar yine gece ışığını kullanmaya devam edecektir ama geriye kalan kullanıcılar, örneğin migren hastası olanlar, kendilerine en uygun filtreyi kullanmak isteyecektir.