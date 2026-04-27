8000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Yolda! 120Hz Ekran ve 6 GB RAM'i Var

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Realme C100x'in yeni bir görseli ortaya çıktı. Bununla birlikte Android telefonun hem renk seçenekleri hem de tasarımı açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip cihaz, iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

Realme C100x'in Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Realme C100x, mavi ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Telefonun arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar bulunacak. Modülün sağ tarafında ise LED flaş yer alacak. Serinin bir önceki modeli olan Realme C90x'te ise dikdörtgen şeklinde bir modül tercih edilmişti.

Realme C100x'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: HD+

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ana Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 5 MP

İşlemci: Sekiz çekirdekli bir işlemci

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

NFC : Destekleyecek.

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme C100x'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

C100x gücünü sekiz çekirdekli bir işlemciden alacak. İşlemcinin adı henüz belli değil fakat C75x'te Helio G81 Ultra işlemcisi mevcut. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 33 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 50 FPS'te çalıştırıyor. Candy Crush Saga ve Subway Surfers City gibi yapımlarda ise daha yüksek FPS değerlerine ulaşıldığını belirtelim.

Helio G81 Ultra'nın oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda C100x, bu oyunlar için yeterli bir performans sunacaktır. MediaTek tarafından 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide, 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu arada nm yani nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Bu nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Realme C100x'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki model C75x'te 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 625 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 900 nit civarı bir parlaklık yer alabilir.

900 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada IPS LCD hem renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor hem de geniş görüş açısına sahip. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Realme C100x'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefonda 8.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. C100x, bu kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Serinin bir önceki modeli olan Realme C75x'te ise 5.600 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni modelin batarya kapasitesi tarafında önemli bir artış yaşanacak.

Realme C100x Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme C100x'in 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli olacak. 8 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan C75x, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

Realme C100x Türkiye'de Satılacak mı?

C100x'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C61, Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda C100x'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Realme C100x'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme C75x için 133 dolar (6 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. C100x'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 150 dolar (6 bin 754 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satılırsa vergili fiyatı 12 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Realme C100x'in ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

Bu arada IPS LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olurdu. Bunnun nedeni ise AMOLED'in IPS LCD'ye kıyasla daha canlı renkler sunması. Bu da telefon kullanımını çok daha keyifli hâle getiriyor. Bunların yanı sıra C100x'in yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunacağını belirteyim. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu belirgin şekilde hissediliyor.