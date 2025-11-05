En Güçlü Apple Cihazları Açıklandı! iPhone 17 Serisi İlk 5'e Giremedi

AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber geçtiğimiz ayın en güçlü Apple ürünleri belli oldu. Listenin büyük bir kısmını çok güçlü işlemciye sahip iPad'ler oluşturdu. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ilk beşe giremedi. Peki, listede hangi cihazlar yer aldı?

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Apple Cihazları (Ekim 2025)

iPad Pro 2025 (13 inç): 3 milyon 183 bin 305 puan iPad Pro 2025 (11 inç): 3 milyon 80 bin 732 puan iPad Pro 2024 (11 inç): 2 milyon 930 bin 616 puan iPad Pro 2024 (13 inç): 2 milyon 918 bin 279 puan iPad Air 2025 (13 inç): 2 milyon 402 bin 207 puan iPhone 17 Pro Max: 2 milyon 392 bin 494 puan iPhone 17 Pro: 2 milyon 344 bin 361 puan iPad Pro 6 (12,9 inç): 2 milyon 258 bin 709 puan iPad Air 2025 (11 inç): 2 milyon 255 bin 945 puan iPad Pro 4 (11 inç): 2 milyon 170 bin 628 puan

Kısa süre önce en güçlü Android telefonlar, en güçlü tabletler ve en güçlü orta segment telefonlar açıklanmıştı. Şimdi ise Apple'ın en güçlü 10 cihazı duyuruldu. İlk sırada iPad Pro 2025 (13 inç) yer alarak önemli bir başarı elde etti. Gücünü M5 işlemcisinden alan tablet 3 milyon 183 bin 305 puan puana ulaştı.

M5 işlemcisine sahip olan iPad Pro 2025 (11 inç), 3 milyon 80 bin 732 puan ile ikinci sırada konumlandı. Bu tableti 2 milyon 930 bin 616 puan ile iPad Air 2024 (11 inç) takip etti. Dördüncü sırada iPad Pro 2024 (13 inç) yer aldı. Bu tablet AnTuTu testinde 2 milyon 918 bin 279 puan puan aldı.

Gücünü M3 işlemcisinden alan iPad Air 2025 (13 inç) beşinci sırada konumlandı. 8 GB RAM'e sahip olan bu tablet, AnTuTu testinde 2 milyon 402 bin 207 puan aldı. iPhone 17 Pro Max ise altıncı sırada yer aldı. 12 GB RAM'e sahip olan bu akıllı telefon 2 milyon 392 bin 494 puana ulaştı.

Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan iPhone 17 Pro yedinci sırada bulunuyor. 12 GB RAM'e sahip olan iPhone 17 Pro, AnTuTu testinde 2 milyon 344 bin 361 puan aldı. Bu telefonu iPad Pro 6 (12,9 inç) takip etti. Tablet 2 milyon 258 bin 709 puana ulaştı. Listede ayrıca iPad Air 2025 (11 inç) ve iPad Pro 4 (11 inç) modelleri de bulunuyor.