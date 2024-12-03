Son 3 Hafta: 2.172 TL Ödemeyen Akaryakıt Alamayacak!

Bir süredir kayıt dışı faaliyetleri ve bundan doğan gelir kaybını önlemek için yeni yollar arayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2025 itibariyle ticari araçlarda Taşıt Tanıma Sistemi'ni (TTS) zorunlu hale getirdi. Söz konusu sistemi aracına taktırmamış olan kullanıcılar 2025'ten itibaren akaryakıt alamayacak. İşte detaylar!

Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) Nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı akaryakıt satışlarını önlemek amacıyla Taşıt Tanıma Sistemi uygulamasını hayata geçiriyor. Yeni düzenlemeye göre, ticari araçların 31 Aralık 2024 tarihine kadar TTS cihazını araçlarına taktırmaları zorunlu hale getirildi. Bu süre sonunda sistemi olmayan araçlar, akaryakıt istasyonlarından yakıt alamayacak.

Ticari araç sahipleri için getirilen bu zorunluluğun hazinenin yaşadığı önemli bir gelir kaybını telafi etmesi bekleniyor. Bakanlık, uygulama kapsamında 15 milyon ticari aracı TTS’ye dahil etmeyi planlıyor ve bu sayının 20 milyona kadar çıkabileceği belirtiliyor.

utts.gov.tr adresinden satın alınabilen TTS cihazının araç başına montaj ücreti ise 2 bin 172 TL. Hizmetin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına toplam maliyeti ise yaklaşık 45 milyar TL olacak. Üstelik sadece vatandaş için değil, benzin istasyonları için de b,r maliyet söz konusu.

Türkiye'deki tüm benzin istasyonlarına Taşıt Tanıma Sistemi kurmak için de yaklaşık 5 milyar TL harcanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak tüm sıfır araçlar için de TTS şartı getirilecek. Bu da otomobil alacak vatandaşa 2 bin 172 TL'den çok daha büyük bir malliyete yol açabilir.

Vatandaştan konuyla iligli tepkiler gelmeye devam ederken, 2025'te akaryakıt almaya devam etmek isteyen ticari araç sahiplerinin TTS taktırmak dışında bir şansı ise yok.