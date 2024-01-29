TÜİK, 2023 Yılına İlişkin Otomobil Pazarı Raporu Yayınladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'ten geride bıraktığımız 2023 yılına ilişkin önemli verileri içeren bir rapor paylaşıldı.

Rapora göre Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %80,3 artarak 2.290.280 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %10,9 azalarak 31.721 adet oldu.

Otomobil Devirlerinde 2023 Yılı Durumu

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,0'ını otomobil, %17,7'sini motosiklet, %15,6'sını kamyonet, %7,6'sını traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Satış sonrası devir konusunda da Aralık ayında devri yapılan taşıtların %65,7'sini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %8,3'ünü motosiklet, %4,1'ini traktör, %2,7'sini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye'de 2023 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 28 milyon 740 bin 492 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,5 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14,1, minibüslerde 15,8, otobüslerde 15,8, kamyonetlerde 13,6, kamyonlarda 17,9, motosikletlerde 11,6, özel amaçlı taşıtlarda 14,8 ve traktörlerde 24,4 olarak kayıtlara geçti.

İstatistiklerin tamamına ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan rapora buradan ulaşabilirsiniz.