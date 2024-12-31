Stardew Valley, Yalnızca 10 Ayda Adeta Para Bastı

Sevilen simülasyon oyunlarından Stardew Valley, hiç şüphesiz bu seneye damgasını vurdu. Oyunun geliştiricisi ConcernedApe, yeni projeleri Haunted Chocolatier üzerinde çalışırken, Stardew Valley’nin satışları inanılmaz bir hızla yükseliyor.

Oyun henüz 10 ay önce 30 milyon kopya satmışken, şimdi bu rakam 41 milyonun üstüne çıktı. Detaylı satış verileri ise şöyle:

26 milyon kopya PC platformunda satıldı.

satıldı. 7,9 milyon kopya Nintendo Switch’te satıldı.

Bu trend devam ederse, oyun kısa süre içinde 50 milyon kopya satış barajını aşabilir.

Nasıl Bu Kadar İlgi Gördü?

Oyunun sadeliği, bağımsız bir geliştirici tarafından yapılmış olması ve düzenli güncellemelerle desteklenmesi, Stardew Valley’yi oyuncular için vazgeçilmez hale getirdi. Tarım, topluluk kurma ve rahatlatıcı bir atmosfer sunmasıyla oyun her yaştan oyuncu için epey eğlenceli ve çekici.

Stardew Valley, ilk 20 milyon satışını yakaladıktan sonra 30 milyona ulaşmak için 2 yıl beklemişti. Ancak, oyunun 10. yılı yaklaşırken satışlardaki artış hızlanmış durumda. Bu gidişle daha büyük başarılar yakın.

Peki siz bu 40 milyonun bir parçası mısınız? Oyun sizce 50 milyon satışa ne zaman ulaşır? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!