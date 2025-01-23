Tumblr, TikTok Benzeri Özelliği 10 Yıl Sonra Herkese Sundu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde TikTok yasağını geçici olarak ertelemişti ancak bu erteleme, sosyal medya platformunun yasaktan tamamen kurtulduğu anlamına gelmiyor. Bu zorlu süreçte TikTok'a yeni bir rakip geldi. Tumblr, 10 yıl sonra Tumblr TV özelliğini herkesin kullanımına açtı.

Tumblr'dan Yıllar Sonra TikTok Benzeri Özellik Geldi

Tumblr, 2015 yılında deneysel bir özellik olarak Tumblr TV isimli bir GIF keşfetme özelliği duyurmuştu. TikTok'un ABD'deki geleceği belirsizliğini korurken Tumblr önemli bir adım atarak Tumblr TV'yi herkese sundu.

Söz konusu özellik yeni bir sekme olarak ekledi. Kullanıcılar bu sekme üzerinden çok pratik şekilde içeriklere ulaşabilecek. Bu özelliği görmek istemeyen kişiler ise Dashboard Tabs ayarları üzeirnden özelliği kapatabilecek.

Tumblr TV yıllar önce GIF odaklı olarak duyurmuştu ancak şu anda video desteğine de sahip oldu. TikTok'takine benzer şekilde kaydırma işlemi yaparak platformdaki videoları izleyebilirsiniz.

19 Ocak'ta TikTok yasağının gerçekleştiği gün Tumblr'a katılan kullanıcısı sayısında artış gerçekleşti. Platformun iOS uygulamasını indirme oranı yüzde 35 arttı. Topluluklar özelliğine katılan yeni kullanıcı sayısında ise yüzde 70 oranında artış kaydedildi.

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