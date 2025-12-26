Yerli Helikopterler Envanterde: Türk Hava Kuvvetleri’nde Sayı Arttı!

TUSAŞ tarafından üretilen T-70 genel maksat helikopteri Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılmaya devam ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Kaan Orman
Kaan Orman

  • T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında yedinci helikopter de Hava Kuvvetleri envanterine girdi.
  • Proje toplamında 109 adet helikopter üretilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri envanteri için geliştirlen yerli T-70 genel maksat helikopterlerini bir bir envantere dahil etmeye başladı. Bu kapsamda kaç adet helikopterin de envantere dahil olduğu bilgisi paylaşılmış oldu. Peki Türk Hava Kuvvetleri kaç adet T-70 genel maksat helikopterine sahip. İşte konuyla ilgili detaylar...

Envantere girdi: Türk Hava Kuvvetleri Yerli Üretim Helikopterlerini Teslim Alıyor!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında yedinci helikopterin kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Kabul sürecinin ardından helikopter, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmen dahil edildi. Böylece Hava Kuvvetleri bünyesindeki T-70 sayısı 7’ye yükseldi.

T-70 Genel Maksat Helikopteri, Türkiye’nin uzun yıllardır kullandığı UH-1 tipi helikopterlerin yerini almak üzere planlanan kapsamlı bir modernizasyon projesinin parçası konumunda bulunuyor. Proje kapsamında helikopterlerin üretim, montaj ve entegrasyon süreçleri Türkiye’de gerçekleştiriliyor.

Helikopterlerde görev sistemleri, aviyonikler ve çeşitli alt bileşenlerde yerli sanayi katkısı bulunuyor. T-70’ler personel ve yük taşıma, arama-kurtarma, lojistik destek, yaralı tahliyesi ve genel maksat görevleri için çok amaçlı olarak kullanılabiliyor. Ortak platform yaklaşımı sayesinde helikopterler, farklı kuvvetlerin ihtiyaçlarına göre yapılandırılabiliyor.

Projenin toplam hedefi ise oldukça büyük. T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında Türkiye’nin toplamda 109 adet helikopter tedarik etmesi planlanıyor. Bu helikopterler yalnızca Türk Hava Kuvvetleri’ne değil; Kara Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü gibi farklı kurumlara da kademeli olarak teslim edilecek.

Son teslimatla birlikte T-70 projesinde önemli bir eşik daha geride bırakılırken, teslimatların önümüzdeki dönemde planlanan takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

 

