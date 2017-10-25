Türk Helikopteri 'Atak', Asya ve Ortadoğu'da Uçmaya Hazırlanıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ/TAI), Asya ve Ortadoğu'da katılacağı uluslararası organizasyonlarda Atak helikopterini pazara sunacak.

Bu amaca hizmetle şirketten yapılan açıklamaya göre TUSAŞ, önce 6-9 Kasım tarihleri arasında Tayland’da yapılacak olan Savunma ve Güvenlik Fuarına, ardından da 12-16 Kasım'da Dubai Airshow'a katılacak.

TUSAŞ, bu fuarlarda iki farklı coğrafyada savunma pazarındaki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Bu fuar projelerinde TUSAŞ, T129 ATAK helikopteri ile dikkat çekici havacılık gösterilerinde de yer alacak. Bu gösterilerinden en önemlisini ise Dubai’de gerçekleştirecek.

Bu fuar programları sırasında, ANKA-S, HÜRKUŞ ve T625 helikopteri de Dubai Airshow'da gövde gösterisi yapacaklar.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Dubai'de 12 Kasım'da gerçekleşecek olan fuarın ilk gününde, şirketin T129 ATAK helikopterinin gösteri uçuşu dolayısıyla düzenlenecek törene de katılacak.

ATAK helikopteri hafta başında D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi kapsamında İstanbul'da da bir gösteri düzenlemişti.

İşte Atak helikopterinin tanıtım filmi:

TUSAŞ, Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na ANKA, HÜRKUŞ, Milli Muharip Uçak ve ATAK maketleriyle katılacak.