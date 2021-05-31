Türk İHA'sı Dünyanın İlk Otonom Saldırısını Gerçekleştirdi

Türk İHA'sı otonom saldırdı. Birleşmiş Milletler raporuna göre, askeri insansız hava araçları geçen yıl ilk kez insanlara otonom olarak kullanılmış olabilir. Libya'da meydana gelen bir saldırı sırasında, Hafter güçlerine karşı Türk yapımı İHA ön plana çıktı. Herhangi bir can kaybı olup olmadığı netlik kazanmazken, yerli ölümcül otonom silah dünyanın gündeminde.

Bir BM raporu, geçen yıl geri çekilen Libya’daki Hafter güçlerine saldırmak için Türk yapımı İHA kullanıldığını belirtiyor. BM raporu, cihazın tamamen özerk modda çalıştığından, yani insan müdahalesi olmadan hedeflerini avladığını bahsediyor.

Birleşmiş Milletler belgesinde yer alan bilgiler, Aviation Week ve New Scientist tarafından rapor edildi. Araştırma, 2020'de gerçekleşmiş ve Türkiye'de üretilen İHA'yı kullanan saldırıyı detaylandırıyor. Adı Kargu-2 olan bu insansız araç, patlayıcı bir yükle birlikte askeri amaçlı kullanılmış.

Türk İHA'sı ilk defa otonom saldırdı

Rapora göre Kargu-2, ölümcül görevini, düşman Libya grubuna karşı özerk bir şekilde gerçekleştirdi. Geri çekilen Hafter güçlerinin cihaz tarafından avlandığını aktaran araştırma, insansız hava araçlarının kendi başına gerçekleştirdiği dünyanın ilk saldırısı olabileceğine dikkat çekiyor.

STM tarafından üretilen yerli Kargu-2 özellikleri de göz doldurmayı başarıyor. Kamikaze pilotu gibi uçan ve hedefin çok yakınında patlayıcı yükünü patlatan İHA, bu patlama sırasında insanları öldürmek veya ekipmana zarar vermek için tasarlanmış mühimmat kullanıyor. 10X optik yakınlaştırmaya ve hedefi tanımlamasına izin veren yerleşik yapay zekaya sahip. STM tarafından Kargu-2'nin detayları şu şekilde açıklanıyor:

KARGU-2, asimetrik harp veya terörle mücadele operasyonları için tasarlanmış döner kanatlı saldırı drone'udur. Hem otonom hem de manuel modlarda tek bir personel tarafından taşınabilir. KARGU-2, özgün ve gerçek zamanlı görüntü işleme yetenekleri ve platforma gömülü makine öğrenmesi algoritmaları sayesinde statik veya hareketli hedeflere karşı etkin bir şekilde kullanılabilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alan KARGU-2, askerlerin bir bölgedeki tehditleri tespit edip ortadan kaldırmasını sağlar ve özellikle asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik olarak riskli alanlara girmeden alandaki askerler tarafından savaşlarda rahatlıkla kullanılabilir.

STM web sitesinde ayrıca Kargu-2'yi çalışırken gösteren bir videoya da yer veriyor. Kargu-2 isimli İHA'nın neye benzediğini merak ediyorsanız hemen yukarıda yer alan videoyu izleyebilir ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.