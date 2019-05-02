Türk Mühendisler Tüfeğe Uygun Lazer Sistemi Geliştirdi

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) tanıtılan ve Cumhurbaşkanı tarafından da incelenen yerli lazar silahı görücüye çıktı. 50 mühendisin 3 aylık çalışması sonucunda üretilen lazer sistemi Milli Piyade Tüfeği (MPT) 76'ya yerleştirilebiliyor.

Farklı farklı çalışma sektörlerinden oluşturulan 50 Türk mühendisin araştırma ve geliştirmesi sonucunda yerli lazer silah prototipi başarıyla sunuldu. IDEF fuarında da tanıtımı yapılan silah hakkında Tüfeğe Monte Lazer Silahı'nın Proje Yöneticisi Doç.Dr. Aydın Yeniay çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

TSK ordusunun taşınabilir lazer silahı ihtiyacı duymasından dolayı kısa zaman içerisinde büyük işler başardıklarını aktaran Yeniay, lazer sisteminin bir çanta içerisinde taşınabildiğini ve 30 dakika içinde şarj olduğunu ifade etti. Bu sistem sayesinde lazer silahın 180 atım gerçekleştirdiğini belirten Yönetici, optiğin ve bütün kontrollerin milli olarak üretildiğini söyledi. Yeniay açıklamalarına şöyle devam etti:

"Lazer sistemini MPT 76'ya entegre ettik. Lazer silahımız 100-150 metre mesafeden 1 milimetre çelikleri delebiliyor. Yalnızca lazer gücüyle çalışıyor ve silahın diğer özelliklerini hiçbir şekilde etkilemiyor. Diğer silahın üzerine standart arayüzlerle ekleyebiliyoruz. Hem taşınabiliyor hem şarj edilebiliyor."

Bizim Silahımız Dünyadaki En İleri Seviye

Ayrıca geliştirilen sistemin şu anda dünyadaki en güçlü lazer silahı olduğunun altını çizen Aydın Yeniay, küresel savunma sanayisi anlaşmalarına uyum sağladıklarını bildirdi. Yeniay konu hakkında şunları aktardı:

"Lazer silahlarının milli olarak geliştirilmesi elzemdir ve son 5 yılda bu lazerler TÜBİTAK BİLGEM'de 5 kilovat seviyesinde milli olarak geliştirilmiştir. Şu an hiçbir ihracat iznine tabii olmadan bu lazerleri savunma uygulamaları için üretebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Geldiğimiz seviye gerçekten dünyadaki en ileri seviyede."