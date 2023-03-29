Sevilen Türk Netflix Dizisi Güney Afrika'ya Uyarlandı

Netflix, Türkiye'den çıkan hikâyeleri dünyanın dört bir yanından izleyiciyle buluşturmayı sürdürüyor. 2021 yılında yayınlanmaya başlayan Fatma, Türk yaratıcıların farklı bir ülkede uyarlanan ikinci projesi oldu.

Güney Afrika'ya uyarlanan Fatma, başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı, Özgür Önurme'nin yaratıcısı olduğu ve yapımcılığını Başak Abacıgil Sözeri (Idea Film) üstlendiği dizi, Türkiye'de başlayan yolculuğunu yeniden şekillenerek devam ettiriyor. Fatma'nın yaratıcısı Özgür Önurme, hikâyesinin sınırları aşarak farklı ülkelerde insanlara dokunması konusunda heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Dünya genelinde sınıf gözetmeksizin birçok kadının Fatma gibi görünmez olduğunu göz önünde bulunduran Önurme, Fatma'nın farklı bir ruhla Unseen olarak adapte edilmesini kıymetli bulduğunu belirtti. Unseen, temizlik görevlisi olarak çalışan Zenzi Mwale'nin hapisten çıkan kocasını umutsuzca arayışını konu alıyor. Travis Taute ve Daryne Joshua tarafından uyarlanan Unseen'in senaryosunu Sean Drummond, Meesha Aboo ve Tristram Atkins kaleme aldı. Altı bölümden oluşan Unseen'in yönetmenliğini ise Travis Taute, Rolisizwe Nikiwe ve Twiggy Matiwana üstlendi.

Unseen Hakkında

Ortadan kaybolan eşinin izini süren Zenzi, kendisini hain planlarına alet etmek isteyen günahkar karakterlerle örülü tehlikeli ve yıkıcı bir sürecin içerisinde buluyor.

Mabalane giderek daha da umutsuzlaşan ancak kararlılığını yitirmeyen Zenzi’yi canlandırırken sıra dışı bir performans sergiliyor. Mabalane’ye dizinin başarılı isimlerle dolu oyuncu kadrosunda Vuyo Dabula, Ilse Klink, Rapulana Seiphemo, Dineo Langa, Brendon Daniels, Abduragman Adams, Shimmy Isaacs ve Mothusi Magano eşlik ediyor.