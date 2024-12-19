Türk Savunma Sanayisi, Bayrağımızı Vietnam'da Temsil Edecek

Bu yıl Vietnam'da düzenlenecek olan Uluslararası Savunma Fuarı etkinliğinin ikincisi 19-22 Aralık tarihlerinde başkent Hanoi'de gerçekleşecek. Etkinliğe dünyanın dört bir yanından ülkeler ve resmi delegasyonlar katılıyor. Türkiye de boy gösterecek ülkelerden biri olacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamada; savunma endüstrisinin kara, deniz ve hava platformlarındaki son teknoloji ürünlerinin fuar boyunca sergileneceği duyuruldu.

Ağ oluşturma, bilgi paylaşımı ve yeniliklerin keşfedilmesi için önemli bir zemin oluşturacak bu etkinlik, aynı zamanda yeni ortaklıkların kapısını da bizlere açabilir.

10 Türk Firması Hanoi’de Yerini Alıyor

Türkiye, SSB liderliğinde ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle fuara geniş bir katılım sağlıyor. ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi sektör devlerinin yanı sıra toplamda 10 Türk firmısı bu büyük etkinlikte boy gösterecek.

Katılımcı firmalar, özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki ülkeler için tasarlanan yenilikçi çözümlerini sergileyecek. Kara, deniz ve hava platformları için geliştirilen modern sistemler, ziyaretçilerin karşısında görücüye çıkacak.

Fuar süresince Türk resmi heyeti, hem Vietnam yetkilileriyle hem de diğer ülkelerden gelen katılımcılarla ve delegasyonlarla bir araya gelecek. Yapılan toplantılarda Türk savunma sanayisinin ileri teknolojik kabiliyetleri tanıtılacak.

SSB heyeti, potansiyel işbirlikleri üzerinde durarak Türkiye’nin bu alandaki stratejik konumunu güçlendirmek için çalışacak. Ürün portföyünden sistem entegrasyonuna kadar geniş bir yelpazede bilgiler paylaşılacak.