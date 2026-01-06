Microsoft ve NVIDIA ile Aynı Sahnede: Türk Yazılımcıdan Yapay Zeka Sunumu!

5 – 7 Aralık 2025 tarihleri arasında ABD’de düzenlenen IEEE New Era AI World Leaders Summit, yapay zekâ, robotik ve otonom sistemler alanında dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Washington Üniversitesi’nin Seattle ve Bothell yerleşkelerinde gerçekleştirilen etkinlik, akademi ve teknoloji dünyasının en prestijli buluşmalarından biri olarak öne çıktı.

Zirve kapsamında düzenlenen Joint Symposium on Systems, Robotics and Aerospace oturumları; Nobel ödüllü bilim insanları, ABD’li üst düzey politika yapıcılar, küresel teknoloji şirketlerinin yöneticileri ve seçkin akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte yapay zekânın güvenliği, etik boyutu ve gerçek dünyaya entegrasyonu gibi kritik başlıklar ele alındı.

Çağrı Temel, Türkiye'yi Temsil Eden Tek İsim Oldu!

Bu oturumlar arasında yer alan Robotics & Aerospace Symposium kapsamında, Türkiye’den Çağrı Temel, “Safe and Interpretable Chain-of-Thought Reasoning for Autonomous Robots” başlıklı akademik çalışmasıyla resmi konuşmacı olarak yer aldı.

Sunumda, otonom robotların karar alma süreçlerinde güvenliğin nasıl artırılabileceği ve yapay zekâ modellerinin daha şeffaf hâle nasıl getirilebileceği bilimsel veriler ışığında aktarıldı.

Özellikle Chain-of-Thought tabanlı karar mekanizmalarının, otonom sistemlerde algılama, planlama ve kontrol katmanlarıyla birlikte çalışarak daha denetlenebilir ve güvenilir sonuçlar üretebildiği vurgulandı.

Bu yaklaşımın; insansız hava araçları, servis robotları ve akıllı şehir uygulamaları gibi alanlarda önemli bir potansiyel sunduğu ifade edildi.

IEEE tarafından yayımlanan resmi sempozyum programında yer alan sunum, etkinliğin teknik akışı içinde planlanan oturumlar arasında gerçekleştirildi. Robotics & Aerospace Symposium kapsamında Türkiye’yi temsilen konuşmacı olarak yer alan tek Türk vatandaşı olunması ise zirveyi ulusal ölçekte de dikkat çekici kılan başlıklardan biri oldu.

IEEE New Era AI World Leaders Summit, yapay zekânın geleceğine yön veren bilimsel çalışmaların paylaşıldığı küresel bir platform olma niteliğini bu yıl da korurken, güvenli ve insan odaklı yapay zekâ uygulamalarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı