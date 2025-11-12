Sayfalarca PDF Okuma Dönemi Bitiyor! Google Sesli Özetini Verecek

Herhangi bir konuda araştırma yapmanız gerekiyor ve birden fazla kaynağa ulaştınız. Ancak bu PDF belgelerinin her biri elliden fazla sayfa içeriyor. Bu özellikle sınırlı bir zamanınız varken oldukça zor olabilir. Google, kullanıcıların önündeki bu büyük zorluğu ortadan kaldırmak adına hızlıca sesli özet elde etmenizi sağlayan bir özellik sunuyor.

Google Drive'da PDF'ler İçin Sesli Özet Oluşturulabilecek

Google, Drive hizmetinde sesli özetler oluşturmayı mümkün hâle getiriyor. Bu yeni özellik, sayfalarca PDF okumanıza gerek kalmadan size günlük konuşma dilinde özetler sunacak. Özetler, Drive'ınızda otomatik oluşturulacak yeni bir klasöre kaydedilecek. Bu da daha sonra bilgisayar, tablet ya da telefon üzerinden sesli özetleri dinlemenizin mümkün olacağı anlamına geliyor.

Yeni özellik, NotebookLM'de yer alan sesli özet oluşturma özelliğine güç veren Gemini yapay zekası ile çalışıyor. Belgeyi özetlemeyi seçtiğinizde iki ila on dakika uzunluğunda bir sesli özet elde ediyorsunuz. Podcast tarzı bir sesli içerik oluşturarak size bir konuyu sohbet havasında anlatıyor. Bu şekilde belgeyi baştan aşağı okumanıza gerek kalmıyor.

Şu an Google Drive'ın web sürümünde çalışan bu özelliği kullanmak için yapılması gerekenler sadece Drive üzerinden bir PDF dosyasını açmak ve üst kısımda yer alan yeni sesli özet simgesine basmaktan ibaret. Bu seçeneğe bastıktan sonra yan tarafta Gemini açılıyor ve özetin oluşturulması için sizden biraz zaman isteniyor.

Bu işlem tamamlandıktan sonra çalma simgesine basarak yapay zeka tarafından oluşturulan özeti dinlemeye başlayabiliyorsunuz. Bu süre zarfında eğer başka bir şeylerle uğraşmayı tercih ederseniz Google size ayrıca bir e-posta bildirimi de gönderiyor. Böylelikle başka bir iş yaparken, sosyal medyada gezinirken ya da oyun oynarken sesli özetin hazır olduğundan anında haberiniz oluyor.

Şu anda bu özellik sadece İngilizce dilini destekliyor. Yani Türkçe belgelerde kullanılması şimdilik mümkün değil. NotebookLM'de olduğu gibi bu aracın da ilerleyen haftalarda Türkçe de dahil olmak üzere diğer dilleri desteklemeye başlaması muhtemel. Bu arada Google, NotebookLM için şu anda derin araştırma özelliğini test ediyor. Şu anlık sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açık olan özellik sayesinde kaynakları otomatik toplayabileceksiniz.