Turkcell Superbox 5G Satışa Sunuldu! Fiyatı Ne Kadar?

Turkcell, 5G destekli yeni Superbox cihaz ve paketlerini sunmaya başladı. Bununla birlikte müşterilerine daha yüksek hız ve kapasite deneyimi sunmayı hedefleyen şirket, tarife ücretlerini de açıklığa kavuşturdu. Mevcut seçenekleri göz önünde bulundurduğumuzda ise henüz limitsiz tarife olmadığını görüyoruz.

Superbox 5G Tarife Ücretleri Ne Kadar?

Teklif Kota Superbox 5G Modem Kullanım Bedeli Aylık İnternet Data Bedeli Toplam Ücret Superbox 5G Hazır 250 GB 250 GB 284 TL 816 TL 1100 TL Superbox 5G Hazır 500 GB 500 GB 284 TL 1066 TL 1350 TL Superbox 5G Hazır 1 TB 1 TB 284 TL 1566 TL 1850 TL

"Superbox 5G'ye Hazır" kampanyası kapsamında 12 aylık taahhütle üç teklif sunuluyor. 250 GB'lık seçenek, aylık 1110 TL'ye denk geliyor. 500 GB'lık diğer teklif, modem kullanım bedeli olarak 284 ve aylık internet data bedeli olarak 1066 TL olmak üzere toplamda 1350 TL'ye sunuluyor. Sonuncusu olan 1 TB'lık teklif ise aylık 1850 TL'ye sağlanıyor.

Bu kampanyadan yalnızca 4.5G hizmet kalitesinin uygun olduğu, 5G yatırım planı kapsamındaki bölgelerde bulunan aboneler, yeni bir Superbox data hattı ile yararlanabiliyor. 12 aylık taahhütlü kampanya, abonelik oluşturulurken belirtilen adreste kullanılması koşuluyla 5G hizmeti verilmeye başlandığında kampanya koşulları değişmeksizin 5G şebekesinden de faydalanma imkânı sunuyor. Kampanyanın iptal edilmesi için hattın da iptal edilmesi gerekiyor.

Taahhüt süresi sona ermesi hâlinde eğer Turkcell'e aksi belirtilmez veya farklı bir Superbox internet paketi seçilmezse kullanılan kampanyanın ilgili taahhütsüz paketleri otomatik olarak tanımlanıyor. Paket değişikliklerinde güncel fiyatlar geçerli oluyor. Bu arada kampanyadan yararlanan aboneler, sadece "Superbox 5G'ye Hazır" kampanyasındaki diğer tekliflerden yararlanma imkânına sahip oluyor.