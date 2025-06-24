Türkiye’nin Yeni Hedefi: 10 Milyar Dolarlık Eurofighter Alımı İçin Görüşme Yapılacak!

Ülkemizin hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla savaş uçaklarının satın alınması, modernize edilmesi ve hatta yerli üretimi konusundaki çalışmalar uzun süredir kararlılıkla sürdürülüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen önemli başlıklardan biri ise, Avrupa Birliği ortak üretimi olan Eurofighter savaş uçaklarının envantere dahil edilmesi.

Bu çerçevede, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi kapsamında Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yapacağı görüşmede, Türkiye’nin Eurofighter savaş uçaklarını satın alma planının gündeme geleceği belirtiliyor.

Türkiye, Avrupa Birliğinden 20'nin Üzerinde Eurofighter Talep Edecek

Küresel medyada yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü Hollanda'nın Lahey kentinde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi ise, Türkiye’nin Avrupa merkezli bir konsorsiyum tarafından üretilen Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını satın alma talebi olacak.

Haberlerde, Türkiye’nin sadece Eurofighter onayıyla sınırlı kalmayacağı da belirtiliyor. İddialara göre yetkililer aynı zamanda Alman yapımı Leopard tankları, denizaltılar ve diğer askeri sistemler için gerekli yedek parça tedariki için de Almanya’dan somut adımlar bekliyor.

Avrupa medyasına konuşan Türk yetkililere göre, Türkiye Avrupa Birliği'nden 20’nin üzerinde Eurofighter savaş uçağı ile MBDA tarafından geliştirilen Meteor hava füzelerini içeren kapsamlı bir savunma paketi talep edecek. Yaklaşık 10 milyar euro değerindeki bu pakette, en güncel Tranche 4 modellerin yanı sıra, daha hızlı envantere katılabilecek uygun maliyetli önceki nesil Eurofighter’lar da yer alıyor.

Almanya, Türkiye-Yunanistan Arasındaki Gerilimleri Göz Önünde Bulunduruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey ziyaretinden önce Salı günü Ankara’da yaptığı açıklamada, “Müttefik ülkeler arasında savunma sanayi ticaretine engel çıkarılmasını doğru bulmuyoruz” ifadeleriyle, savunma iş birliklerinin NATO ittifak ruhuyla çelişmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan, Türk yetkililer Türkiye’nin Mart ayında İngiltere aracılığıyla Eurofighter uçakları için ilk resmi fiyat teklifini aldığını ifade ediyor. Almanya ise geçmişte, özellikle Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan enerji ve kıta sahanlığı gerilimleri nedeniyle bu satışa temkinli yaklaşmıştı. Friedrich Merz yönetimindeki hükümetin, görüşmenin ardından nasıl bir yaklaşım benimseyeceği merakla bekleniyor.

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