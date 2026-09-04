Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller: Fiyatları Cep Yakıyor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) taraıfndan paylaşılan raporla birlikte en çok satılan lüks arabalar belli oldu. Paylaşılan lsiteye göre MINI'nin bir otomobili zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca BMW, Volvo ve Cupra dahil olmak üzere pek çok markanın arabaları da bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Hangi Lüks Arabalar Satıldı?

Sıra No Otomobil Adı Ağustos Satış Adedi Ocak-Ağustos Satış Adedi Fiyat 1 MINI Countryman 116 8.354 4.230.100 TL 2 BMW X1 435 5.253 5.579.000 TL 3 Volvo EX30 805 5.034 3.619.314 TL 4 Cupra Formentor 575 3.870 2.860.000 TL 5 Jeep Compass 415 3.616 2.883.000 TL 6 BMW 3 Serisi 280 3.413 5.821.300 TL 7 Mercedes-Benz E Serisi 372 2.624 8.601.500 TL 8 Mercedes-Benz C Serisi 553 2.609 6.485.000 TL 9 Mercedes-Benz GLB 402 2.457 4.524.000 TL 10 BMW 5 Serisi 315 2.395 9.290.400 TL

Mini Countryman, Ağustos ayında 116 satış adedi, Ocak ve Ağustos ayları arasında ise 8 bin 354 satış adedine ulaştı. Bu otomobil 4 milyon 230 bin 100 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu otomobili BMW X1 takip etti. X1 geçtiğimiz ay 435 adet, Ocak-Ağustos döneminde ise 5 bin 253 adet satıldı. Bu araba 5 milyon 579 bin TL'ye satılıyor.

Volvo EX30 Ağustos ayında 805, Ocak ve Ağustos ayları arasında ise 5 bin 34 satış adedine ulaştı. Bu araba 3 milyon 619 bin 314 TL'ye satılıyor. Cupra Formentor'un Ağustos ayında 575 adet, Ocak-Ağustos 2026 döneminde ise 3 bin 870 adet satıldığı açıklandı. Otomobil şu anda 2 milyon 860 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Jeep Compass geçtiğimiz ay 415, Ocak-Ağustos döneminde ise 3 bin 616 adet satıldı. Otomobil 2 milyon 883 bin TL'ye satılıyor. BMW 3 Serisi Ağustos ayında 280, Ocak-Ağustos aylarında 3 bin 413 satış adedine ulaştı. Bu araba ise 5 milyon 821 bin 300 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Listede ayrıca Mercedes-Benz E Serisi ve Mercedes-Benz C Serisi dahil olmak üzere pek çok otomobil bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Lüks Araba Satan Markalar Hangileri?

Sıra No Marka Adı Ağustos Satış Adedi Ocak-Ağustos Satış Adedi 1 Mercedes-Benz 2.837 17.759 2 BMW 1.615 14.782 3 Volvo 1.481 11.654 4 Audi 1.275 11.208 5 Mini 149 8.527 6 Jeep 613 5.680 7 Cupra 636 4.843 8 Land Rover 70 880 9 Porsche 85 837 10 Alfa Romeo 114 812

Türkiye'de Ağustos ayında en çok lüks satan otomobil markası Mercedes-Benz oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 2 bin 837 adet, Ocak-Ağustos 2026 döneminde ise 17 bin 759 adet lüks araba sattı. BMW, en fazla lüks satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı. BMW markasının Ağustos ayında 1.615 adet, Ocak ve Ağustos ayları arasında ise 14 bin 782 adet lüks otomobil sattığı açıklandı.

Volvo, geçtiğimiz ay 1.481 adet, Ocak ve Ağustos ayları arasında ise 11 bin 654 adet lüks otomobil sattı. Audi'nin Ağustos ayında 1.275 adet, Ocak-Ağustos 2026 döneminde ise 11 bin 208 adet lüks araba sattığı belirtildi. Listede ayrıca MINI, Jeep, Cupra, Land Rover ve Porsche dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.

Editörün Yorumu

Listeyi göz önünde bulundurduğumda Volvo EX30'un çok sevildiğini söyleyebilirim. Temmuz ayında 806 satış adedi ile üçüncü sırada yer alan EX30, Ağustos ayında 805 satış adedi ile zirvede konumlandı. Temmuz ayında 478 satış adedi ile dördüncü sırada yer alan Cupra Formentor ise Ağustos ayında ikinci sırada konumlandı. Bu otomobilin geçtiğimiz ay 575 adet satıldığı açıklandı.