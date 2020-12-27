Türkiye’de Denenen Çin Aşısı Hakkında Şoke Edici İddia!

Şu an Türkiye, Endonezya ve Brezilya’da denendiği bilinen Sinovac’ın aşısı hakkında şoke edici iddialar ortaya atıldı. Dünyanın dört bir yanında etkisini hissettiren COVID-19 için geliştirilen aşının üçüncü faz sonuçları henüz açıklanmamışken aşının test edildiği bazı ülkelerden olumlu açıklamalar gelmişti. Türkiye’de denenen Çin aşısı ile ilgili uluslararası kamuoyu aşının etkinlik oranının açıklanan sonuçlara rağmen belli olmadığını dile getirdi.

Türkiye’de Denenen Çin Aşısının Etkililik Oranı %90’a Ulaşmadı

Geçen hafta Brezilya’daki test sonuçlarının ertelendiği açıklanırken etkisinin yüzde 50’nin üzerinde olduğu ifade edilmişti. Sao Paulo Eyaleti Sağlık Bakanı Jean Gorinchteyn ise konu hakkında yaptığı açıklamada “Aşı yüzde 90 etkililik oranına ulaşmadı. Yüzde 50’nin ne kadar üzerinde, yüzde 60 mı, yüzde 70 mi yoksa yüzde 80 mi bilmiyoruz fakat bu oran bile salgının nüfusumuz üzerindeki etkisini azaltır. Etkililik oranının yüzde 90’a ulaşmadığını biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bloomberg’de yayımlanan bilgilere göre Sinovac Brezilya, Türkiye, Şili ve Endonezya’daki üçüncü faz testlerinin sonuçlarını tamamlıyor ancak bu testler birbirlerinden farklı protokollerle ilerletiliyor. Bu testlerin tek bir norm etrafında yönetilmediği iddia edildi.

Bloomberg’de Türkiye’de gerçekleştirilen aşı denemelerine ilişkin yapılan açıklamalara göre Türkiye’deki sonuçlara göre aşının etkinlik oranı yüzde 91,25. Bloomberg’e konuşan bir uzman, bu denemelerin sadece 29 vaka ile yapıldığını ve bu nedenle de aşının kesin etkisinin ortaya çıktığı bir sonuç olmadığını belirtti. Bloomberg’e konuşan uzman ancak daha fazla COVID-19 vakası üzerinde denendiğinde yapılan testlerden daha kesin bir sonuç elde edilebileceğini açıkladı.

Bu açıklamaların üzerine Sinovac’ın temsilcisinden herhangi bir açıklama gelmedi. Bloomberg’de “Bu gecikme Sinovac’ın aşısındaki etkililik oranı ile ilgili kafa karışıklığı yarattı. Dünyanın salgınla mücadele edecek en etkili aşıya odaklandığı günlerde güven kaybı yaşadı. Pfizer ve Moderna’nın aşıları semptom gösteren vakaları yüzde 90 oranında azalttı” yorumuna yer verildi.

Çin Aşısı Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısının Türkiye’ye ne zaman geleceği ile ilgili mevcut soru işaretlerini ortadan kaldırmak için yaptığı açıklamada, “Çin aşısının Türk insanında etkili olduğundan artık eminiz. Aşılar Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece yola çıkıyor" ifadelerini kullandı.