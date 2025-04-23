Sessiz Devrim Başladı: Türkiye'de Elektrikli Otomobil Sayısı Rekor Kırıyor!

Son zamanlarda trafikteki otomobillere dikkatli bakarsanız elektrik havasının hakim olduğunu göreceksiniz. Eskiden yollarda yankılanan motor sesleri yerini neredeyse fısıltıya bırakıyor. Ama bu sessizliğin arkasında, Türkiye'nin ulaşım tercihlerini kökünden değiştiren çok daha büyük bir hikâye yatıyor. Zira bir dönem büyük bir önyargıyla bakılan elektrikli otomobiller artık Türk halkı tarafından benimsenmiş durumda. İşte konuyla ilgili detaylar...

Trafikteki Sessiz Güç: Elektrikli Araçlar Rekora Koşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı son verilere göre Türkiye'de elektrikli araçların artık lüks bir tercih olmaktan çıktığını net biçimde ortaya koydu. Buna göre Mart 2025 tarihi itibariyle trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı tam 218 bin 238 oldu. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120’lik bir artış anlamına geliyor. Başka bir deyişle, elektrikli araç sayısı bir yıl içinde iki katından fazla arttı.

Sadece Mart ayında trafiğe 12 bin 221 yeni elektrikli otomobil katılırken, dizel ve LPG’li araçları geride bırakarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeni kayıtlarda benzinli araçlar hâlâ zirvede olsa da elektrikli araçların payı yüzde 12,9’a yükseldi. Bu oran bile, kullanıcı eğilimlerinin hızla değiştiğini ve elektrikli modellerin artık ciddi bir alternatif olarak görüldüğünü kanıtlıyor. Bununla birlikte elektrikli otomobilin de Türk halkı tarafından benimsendiği kanıtlanmış oldu.

Bu büyümenin en büyük mimarlarından biri hiç kuşkusuz yerli otomobil Togg oldu. Zira artık her sokakta görmeye başladığımız TOGG T10X, sadece marka değil, bir dönüşümün simgesi hâline geldi. Aynı zamanda Türkiye genelinde hızla çoğalan şarj istasyonları ve devlet teşvikleri de elektrikli araçlara olan ilgiyi artıran diğer önemli etkenler arasında. Daha düşük bakım masrafı, yakıt maliyetinden tasarruf ve çevre dostu sürüş imkânı sunan bu araçlar, artık sadece geleceğin teknolojisi değil, bugünün gerçeği. Özellikle büyük şehirlerin dışında da bu araçların tercih edilmesi, dönüşümün tabana yayıldığını gösteriyor.

Şu an sessiz ama kararlı bir değişim yaşanıyor. Türkiye, elektrikli araçta sadece trendi takip etmiyor, aynı zamanda bu dönüşümün aktif bir parçası hâline geliyor. Bununla birlikte yeni otomobil markalarının da Türkiye'de kuracakları fabrikalar ile dönüşümün daha da hızlanacağını bildirelim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.