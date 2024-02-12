Türkiye'de Elektronik Seçim İçin İlk Adım Atıldı: Ne Zaman Kullanılmaya Başlanacak?

Uzun bir süredir konuşulan elektronik seçim sistemi için Türkiye'de ilk adım atıldı. YSK'dan uzmanların da yer aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından oluşturulan grupla teknik çalışmaların başladığı duyuruldu.

Türkiye'de elektronik oylama 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun gereği doğrultusunda yurt dışındaki seçmenler tarafından kullanılabiliyor. Ancak elektronik oylama bugüne kadar yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerce kullanılmadı.

Ek olarak yurt içinde de milletvekili, cumhurbaşkanı ve mahalli idareleri seçimleri için elektronik oy kullanma ile ilgili bir yasal düzenleme bulunmuyor. AA'nın haberine göre bu duruma çözüm getirecek çalışmalar, oluşturulan uzman ekip ile başladı.

Türkiye'de Elektronik Seçim Dönemi Başlayacak

Oluşturulan grup şu an yurt dışında kullanılan elektronik oylama örneklerini inceleyerek bilgisayar ve yazılım altyapısına yönelik hazırlıklar yapıyor. Çalışma sonucunda oluşturulan sistemin ilk aşamada meslek örgütleri, kooperaifler, üniversitelerdeki öğrenci temsilcisi seçimlerinde kullanılması planlanıyor.

Bu sayede projedeki eksikliklerin giderilmesi ve tamamlanması ile birlikte sistem milletvekili, cumhurbaşkanı ve mahalli idare seçimlerine entegre edilmesi düşünülüyor.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi sonrasında YSK Başkanı Ahmet Yener ile elektronik seçimlerin yapılmasına yönelik çağrıda bulunduğunu AA muhabirine söyledi. Ardından Yener ile görüşme yaptığını da ekledi.

Süreç yürüten tarafın YSK olduğunu da anlatan Necdet Ünüvar şu açıklamalarda bulundu: "Biz kendimizi, onlara gereken bilimsel ve teknik destek veren kurum niteliğinde görüyoruz. Ön çalışma başlatıldı. Seçimlerin güvenilirliği, yazılım ve hukuk konuları çok önemli, bu 3 alanda görüşmeler devam ediyor."

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik de hem teknik çalışmalara hem de çalışma grubuna dair detaylar verdi:

"Bu grup içinde Siyasal Bilgiler Fakültesinden ve YSK'den uzmanlar yer alıyor. İkinci çalışma grubumuz hukuk konusunda çalışmalar yürütüyor, elektronik ortamda seçim uygulayan ülkelerdeki mevzuatı tarıyor, Türkiye'deki mevzuatla karşılaştırıyoruz. Mevzuat bakımından yasal düzenlemeler olsun, diğer mevzuat düzenlemeleri bakımından neler yapılabileceği, hangi süreçte yapılabileceği konusunda çalışma yapılıyor. Üçüncü çalışma grubumuz da yazılım boyutu, bilgisayar ve yazılım altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışma grubu. Bu üç farklı komite hedefe ulaşmak için çalışıyor."

Sistemin test edilmesi ve eksiklerinin giderilmesi yönünde hızlı aksiyon alabileceklerini söyleyen Orhan Çelik, eksiklerin tamamlanmasının uzun süreceğini ancak üniversitelerdeki öğrenci temsilcileri seçimlerinde bu sisteme hemen geçilebilecek aşamada olduğunu belirtti.