Seçim Yeri Sorgulama ve Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Erken seçim yaklaşıyor. Peki, 14 Mayıs seçimlerinde nerede oy kullanacağınızı biliyor musunuz? E-Devlet ve YSK’nın seçmen sorgulama sistemi, “Nerede oy kullanacağım?” sorusunu soranlara hızlı yanıt veriyor. Seçim yeri sorgulama ve Seçim yeri değişikliği / adres değiştirme nasıl yapılır? Sizler için anlatıyoruz.

Nerede Oy Kullanacağım?

Erken seçime çok az bir zaman kaldı. Her seçim öncesinde sorulan sorulardan “Oyumu nerede kullanacağım?” ve “Seçim yerini değiştirmek için son tarih nedir?” sorusunun yanıtı eskiden muhtarlıklardan alırken artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebiliyor.

Seçim Yeri Sorgulama Nasıl Yapılır?

Seçim yeri sorgulama sitesi ne gidin.

ne gidin. Yurt içi veya yurt dışı durumunuza göre seçmen sorgulama seçeneğine tıklayın.

Gerekli işlemleri yerine getirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemler seçim dönemi yaklaştığı zaman aktif olacaktır. Şu an için buradaki sayfadan sorgulama yapmanız mümkün olmayabilir.

E-Devlet Üzerinden Seçim Yeri Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama sayfasını açın. Yurt içi seçmen bilgileriniz listelenecektir. Burada sizinle birlikte oy kullanacak hane halkı ve komşularınızı da göreceksiniz. Akıllı telefonunuzdan E-Devlet mobil uygulamasını açarak Kamu Hizmetleri - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı - Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama sayfasından da oy kullanacağınız yeri öğrenebilirsiniz.

Seçim Yeri Değişikliği - Adres Değiştirme Nasıl Yapılır?

Seçim yeri değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar, oy kullanmak için bulundukları yerleri değiştirmeleri yanı ikametgahlarını değiştirmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde oy kullanamayacaksınız. Bu nedenle seçim yeri değişikliğini yapmanız gerekiyor. Seçim yeri adres değiştirmek için seçim yerinizi sorguladıktan sonra nüfus müdürlüklerinden seçim yerinizi değiştirebilirsiniz.

Kaynak: YSK Web Portal

Oy Kullanmak Neden Önemli?

Oy kullanmak her vatandaşın bir görevidir. Yaşadığı ülkenin kaderini belirleyecek etkenlerden biri de oy kullanmaktır. Bu nedenle oy kullanmamak zorunludur. Askerler, askeri öğrenciler ve hükümlüler oy kullanamazken yurt içi veya yurt dışı vatandaşları oy kullanabilmektedir. Oy kullananlar arasında Cumhurbaşkanı'da bulunmaktadır.

Bu içeriğimizde seçim adresi değişikliği nasıl yapılır ve daha fazlasını sizler için anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. KADES nasıl kullanılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.