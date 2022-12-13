Gerçekleştirilen bir araştırmayla birlikte Türkiye'de en çok kazanan YouTube kanalı belli oldu. Ayrıca dünya genelinde en fazla para kazanan kanalın hangisi olduğu da açıklandı. Yapılan araştırmaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Türkiye'de En Çok Kazanan YouTube Kanalı Hangisi?

Savin Spot, dünyanın en popüler video paylaşım hizmetlerinden biri olan YouTube'da içerik üreten kanalların ne kadar para kazandığına yönelik bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma, en fazla para kazanan YouTube kanallarını gözler önüne serdi.

Türkiye'de en fazla para kazanan YouTube kanalının Oyuncakoynuyorum olduğu açıklandı. Masal ve Öykü isimli iki kardeşin VLOG tarzında videolar yayımladığı kanal, 2012 yılından bu zamana kadar 20 milyon 755 bin dolar kazandı.

Dünya genelinde en fazla para kazanan YouTube kanalının ise Cocomelon olduğu belirtildi. Cocomelon kanalının toplamda 282,9 milyon dolar kazandığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli stüdyo, 2006 yılından beri çocuklar için videolar üretip yayımlıyor.

Gerçekleştirilen çalışmada en fazla kazanan kanalların büyük kısmını çocuklar için içerik üreten kanallar oluşturdu. Like Nastya kanalının 167,5 milyon dolar, CKN kanalının 39,5 milyon dolar, ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs kanalının ise 81,6 milyon dolar para kazandığı belirtildi.