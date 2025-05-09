Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller: BMW'den Büyük Başarı!
Paylaşılan raporla birlikte Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller açıklandı. BMW geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti. İşte detaylar!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Nisan 2025 ve Ocak-Nisan 2025 dönemlerini kapsayan araba satışlarına dair bir rapor yayınladı. Bu raporla beraber en çok satılan lüks otomobil modelleri belli oldu. Rapora göre BMW büyük bir başarı elde etti.
2025 yılının nisan ayında en çok satılan lüks otomobiller listesinin ilk sırasında BMW X1 yer aldı. X1 modelinin nisan ayında 1.628 adet, ocak-nisan döneminde ise 5.096 adet satıldığı açıklandı. BMW markası nisanda 3.546 adet, ocak-nisan aylarında ise 11.397 adet lüks araç sattı.
İkinci sırada Mini Countryman bulunuyor. Contryman nisanda 1.104 adet, ocak-nisan döneminde ise 3.448 adet satıldı. Mini markası geçtiğimiz ay 1.158 adet, ocak-nisan aylarında ise 3.602 adet araç sattı.
Listenin üçüncü sırasında Jaecoo 7 konumlandı. Bu araç nisanda 652 adet, ocak-nisan döneminde ise 2.277 adet satıldı. Jaecoo 7'yi Cupra Formentor, Mercedes-Benz C Serisi, BMW 5 Serisi ve Mercedes-Benz E Serisi takip etti.
En Çok Satılan Lüks Arabalar
|Sıra
|Otomobil Adı
|Nisan Satış Adedi
|Ocak-Nisan Satış Adedi
|1
|BMW X1
|1.628
|5.096
|2
|Mini Contryman
|1.104
|3.448
|3
|JAECOO 7
|652
|2.277
|4
|Cupra Formentor
|683
|1.982
|5
|Mercedes-Benz C Serisi
|321
|1.794
|6
|BMW 5 Serisi
|444
|1.705
|7
|Mercedes-Benz E Serisi
|507
|1.562
|8
|Volvo XC90
|423
|1.515
|9
|BMW 2 Serisi
|585
|1.440
|10
|Audi A3 Sedan
|370
|1.375
En Çok Lüks Araba Satan Markalar
|Sıra
|Marka Adı
|Nisan Satış Adedi
|Ocak-Nisan Satış Adedi
|1
|BMW
|3.546
|11.397
|2
|Mercedes-Benz
|2.505
|9.670
|3
|Audi
|2.241
|6.767
|4
|Volvo
|1.150
|3.711
|5
|Mini
|1.158
|3.602
|6
|Cupra
|1.211
|3.248
|7
|JAECOO
|652
|2.277
|8
|Jeep
|241
|889
|9
|Land Rover
|158
|719
|10
|DS
|200
|610