Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller: BMW'den Büyük Başarı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Nisan 2025 ve Ocak-Nisan 2025 dönemlerini kapsayan araba satışlarına dair bir rapor yayınladı. Bu raporla beraber en çok satılan lüks otomobil modelleri belli oldu. Rapora göre BMW büyük bir başarı elde etti.

2025 yılının nisan ayında en çok satılan lüks otomobiller listesinin ilk sırasında BMW X1 yer aldı. X1 modelinin nisan ayında 1.628 adet, ocak-nisan döneminde ise 5.096 adet satıldığı açıklandı. BMW markası nisanda 3.546 adet, ocak-nisan aylarında ise 11.397 adet lüks araç sattı.

İkinci sırada Mini Countryman bulunuyor. Contryman nisanda 1.104 adet, ocak-nisan döneminde ise 3.448 adet satıldı. Mini markası geçtiğimiz ay 1.158 adet, ocak-nisan aylarında ise 3.602 adet araç sattı.

Listenin üçüncü sırasında Jaecoo 7 konumlandı. Bu araç nisanda 652 adet, ocak-nisan döneminde ise 2.277 adet satıldı. Jaecoo 7'yi Cupra Formentor, Mercedes-Benz C Serisi, BMW 5 Serisi ve Mercedes-Benz E Serisi takip etti.

En Çok Satılan Lüks Arabalar

Sıra Otomobil Adı Nisan Satış Adedi Ocak-Nisan Satış Adedi 1 BMW X1 1.628 5.096 2 Mini Contryman 1.104 3.448 3 JAECOO 7 652 2.277 4 Cupra Formentor 683 1.982 5 Mercedes-Benz C Serisi 321 1.794 6 BMW 5 Serisi 444 1.705 7 Mercedes-Benz E Serisi 507 1.562 8 Volvo XC90 423 1.515 9 BMW 2 Serisi 585 1.440 10 Audi A3 Sedan 370 1.375

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