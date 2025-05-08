BYD'nin Yeni Otomobili ÖTV İndirimiyle Çok Yakında Türkiye'ye Geliyor!

Çin merkezli otomobil devi BYD, elektrikli araç pazarında yükselen ivmesini sürdürmek adına ülkemize özel bir araçla tekrardan ayak bastı Şirket, tam elektrikli sportif sedan modeli BYD Seal için yerel vergi avantajlarını gözeten yeni bir versiyon geliştirdi. BYD Seal Design adı verilen bu özel model, ÖTV indirimli cazip fiyatıyla yakında Türkiye'de satışa sunulacak.

Aktarılanlara göre yüzde 10’luk ÖTV dilimine uygun bir motora ev sahipliği yapan yeni otomobil, 1.850.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

ÖTV İndirimli BYD Seal Design'in Özellikleri

Arkadan itişli ve tek motorlu yapıdaki yeni Seal Design, 160 kW güç üretebilen elektrikli bir motoru bünyesinde barındırıyor. Güçlü motoru sayesinde 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 6,9 saniyede ulaşabilen otomobil, şarj ve menzil alanında da BYD kalitesinde özelliklere sahip.

61,4 kWsa bataryası sayesinde karma sürüş modlarında 460 kilometreye kadar menzil sunan araç, desteklediği hızlı şarj özelliği ile birlikte yalnızca 26 dakikada bataryasını yüzde 30’dan yüzde 80’e şarj edebiliyor.

Tamamen Türkiye pazarı için özelleştirilen otomobilin, mayıs ayının ortalarında resmen satışa sunulması bekleniyor. Halihazırda ülkemizde pek çok kişi tarafından beğenilen Seal modelinin ÖTV indirimli yeni versiyonun, Türkiye’deki elektrikli araç pazarında rekabeti iyiden iyie kızıştırabileceğini söyleyebiliriz.

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