Türkiye'nin En Yaygın Soyadları Belli Oldu (2021)

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en yaygın soyadları 2021 listesini paylaştı. Bakanlığın paylaştığı veriler dahilinde en çok kullanılan soyadları sıralandı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı yeni yazılı açıklamada, Türkiye genelinde en çok kullanılan soyadlarını paylaştı. Bakanlık tarafından ortaya konan bilgilere göre Türkiye'de en çok bulunan üç soyadı şu şekilde: Yılmaz, Kaya ve Demir.

Anadolu Ajansı tarafından aktarılan rapora göre, Türkiye genelinde en çok kullanılan soyadlarının ilk üç bölmesinde Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün son paylaşımı, 1 milyon 580 bin 313 kişinin "Yılmaz" soyadını taşıdığını aktardı.

Türkiye'nin en yaygın soyadları 2021 listesi

Yılmaz Kaya Demir Çelik Şahin

Türkiye'de en çok kullanılan soyadı olan "Yılmaz"dan sonra ise sırasıyla "Kaya" ve "Demir" yer alıyor. İkinci sıradaki Kaya soyadına sahip olan 1 milyon 154 bin 158 kişi ve üçüncü sıradaki Demir soyadını taşıyan ise 1 milyon 105 bin 381 kişi bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 2021 verilerinde ilk üç sırayı alan Yılmaz, Kaya ve Demir'den sonra en çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak ön plana çıkıyor.

Türkiye'nin Nüfus Haritası ortaya kondu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tarafından toplanan veriler sonucunda Türkiye'nin nüfus haritası oluşturuldu. Haritaya göre Türkiye'de nüfus yoğunluğu en yüksek bölge 24 milyon 899 bin 126 kişi ile Marmara olurken, en düşük bölgenin ise 6 milyon 513 bin 106 kişinin yaşadığı Doğu Anadolu olduğu aktarıldı.

İç Anadolu nüfusu 12 milyon 896 bin 255, Akdeniz nüfusu 10 milyon 584 bin 506, Ege nüfusu 10 milyon 477 bin 153, Güneydoğu Anadolu nüfusu 8 milyon 576 bin 391, Karadeniz nüfusu ise 7 milyon 696 bin 132 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'deki 0-17 yaş aralığının bölgelere dağılımı ise haritadaki bir diğer detay. En fazla genç nüfus 6 milyon 76 bin 943 ile Marmara'ya yerleşmiş durumda. Güneydoğu Anadolu 3 milyon 300 bin 970, İç Anadolu 3 milyon 194 bin 725, Akdeniz 2 milyon 921 bin, Ege 2 milyon 322 bin 319, Doğu Anadolu 2 milyon 169 bin 800, Karadeniz'de 1 milyon 659 bin 409 kişi genç nüfusu oluşturuyor.