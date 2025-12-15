F-35 Teslimatları Sallantıda! Ülkeler Maliyetlere Yetişemiyor!

F-35 satın alımları dünya genelinde devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en popüler savunma sanayi ürünlerinden olan F-35 dünya genelinde pek çok farklı ülkenin 1. sırada yer alan gündemlerinden biri. Ancak yeni uçak siparişi vermiş pek çok ülke maliyetler noktasında küçülmeye gidiyor. İşte detaylar...

İsviçre F-35 Siparişlerini Azalttı!

İsviçre hükümeti artan maliyetler nedeniyle F-35A Lightning II savaş uçağı alım planını yeniden gözden geçirme kararı aldı. 2020 yılında referandumla onaylanan bütçe sınırlarını aşmamak isteyen Bern yönetimi, başlangıçta planlanan 36 uçaklık siparişte sayının düşürülebileceğini açıkladı.

Hükümet, mevcut bütçe çerçevesi içinde “mümkün olan en yüksek sayıda” F-35A tedarik edilmesi yönünde savunma bakanlığına talimat verdi. Ancak uçağın teslimat sürelerindeki uzamalar ve anlaşma gereği yapılan ödeme planları İsviçre yönetimini pek memnun etmiyor gibi.

Globale baktığımızdaysa İsviçre’de yaşanan bu gelişmeye rağmen F-35A küresel ölçekte en çok tercih edilen beşinci nesil savaş uçaklarından biri olmayı sürdürüyor. ABD’nin yanı sıra Almanya, Finlandiya, Polonya, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Norveç gibi birçok Avrupa ülkesi F-35A’yı envanterine katmış durumda.

Ayrıca Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi Asya-Pasifik ülkeleri de yüksek adetli siparişlerle programa dahil olmuş durumda. Artan maliyetler ve teslimat takvimleri zaman zaman tartışma yaratsa da F-35A’nın sunduğu gizlilik, sensör füzyonu ve ağ merkezli harp kabiliyetleri, birçok ülke için uçağı vazgeçilmez kılmaya devam ediyor.

Bunun yanı sıra Avrupalı ülkeler tarafından geliştirilen Eurofighter, Türkiye tarafından geliştirilen MMU KAAN gibi pek çok farklı yeni nesil savaş uçağı da ilgi görmeye devam ediyor. Konuyla ilgili her iki uçak için de farklı ülkelerin satın alma taleplerinin olduğu bildiriliyor.

