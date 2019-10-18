Türkiye, Ford'un Kamyon Üretim Merkezi Oldu

Eskişehir'de 1986 yılında açılan ve yaklaşık 37 yılda 220 binden fazla kamyon üreten Ford Otosan fabrikası, otomotiv devinin kamyon üretim üssü olacak.

500 kişilik işçi gücüyle Ford Otosan Eskişehir Fabrikası, dizel motor, kamyon ve yedek parça üretimini üstleniyor. Ford Trucks'ın Transit için 80 bin motor ve 140 bin arka aks üretimini sağlayan fabrikanın 100 milyon dolara yakın yatırım aldığını belirtelim.

Ford Otosan Eskişehir Fabrikası Müdürü Aysan Hoşver yaptığı açıklamada fabrikada üretilen kamyonların Avrupa ve Asya pazarına gönderildiğini belirtti. Müdür Hoşver'in açıklaması şu şekilde:

"Avrupa'ya bir Türk ürününün bu kadar kuvvetli girmesi ve bu kadar ses getirmesi gurur verici. Yerli piyasadan da güzel geri bildirimler geliyor. Büyük hedeflerimiz var. Dünyaya Ford Trucks marka kamyonları gönderen bir merkeziz."

Ödüllü F-Max Türkiye'de Geliştirilmişti

Geçtiğimiz dönemde verilen 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) Ödülü'nün sahibi olan Ford F-Max'in Eskişehirde tasarlandığını belirtmek gerekiyor. Türk mühendisler tarafından üretilen F-Max, Amerikan devinin Türkiye'de geliştirilen ve üretilen ilk çekicisi olma özelliğini taşıyor.