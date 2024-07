Türkiye'nin İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Ne Durumda? Resmen Açıklandı!

Dijital dönüşümün lokomotifi internetin günlük hayatımızın en büyük vazgeçilmezlerinden biri olduğu su götürmez bir gerçek. Peki Türkiye'nin internet ve sosyal medya kullanım oranları ne durumda? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kısa bir süre önce açıkladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Oranlarını Açıkladı

TRT Haber'in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, We Are Social ve Meltwater kuruluşları tarafından hazırlanan Dijital 2024 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu'nun nisan ayı verilerini değerlendirdi. Uraloğlu, verilerin ışığında Türkiye'nin nüfusa göre interneti benimseme oranında yüzde 86,5 ile 36. sırada olduğunu belirtti.

Türkiye'nin internette geçirdiği süre günde 7 saat 6 dakika olup, bu süre ülkemizi dünya genelinde 19. sıraya konumlandırıyor. Bununla birlikte, ülke nüfusunun yüzde 86,5'inin internet kullanıcısı, yüzde 67,4'ünün sosyal medya kullanıcısı ve yüzde 93,8'inin ise mobil bağlantı sahibi olduğunun altı çiziliyor.

Hücresel mobil internet için ortalama indirme hızının 37,66 Mbps, sabit internet için ise ortalama indirme hızının 41,90 Mbps olduğu belirtiliyor. Sosyal medyada en çok tercih edilen platform ise kullanıcı başına aylık kullanımda 21 saat 24 dakika ile Instagram oldu. İkinci sırada 20 saat 54 dakika ile TikTok yer aldı.